瀚亞環球智慧數據股息基金 追成長、顧股息 9月1日展開募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：基金小檔案。資料來源：瀚亞投信 資料日期：2025/8
隨著美國經濟數據放緩，聯準會9月降息的機率升高，激勵全球股市呈現多頭行情。瀚亞投信表示，儘管美國相較其他市場的優勢可能逐漸減弱，落後板塊補漲的機率也同步提升，建議投資人優先布局全球股票，並在投資組合中納入高股息概念股，以達到攻守兼備的效果。

瀚亞投信投資長林如惠指出，物價變動趨於穩定，加上關稅影響可控，市場開始期待聯準會釋出寬鬆政策；同時，多數新興國家已啟動降息。在美元走弱的情況下，資金開始流向其他經濟體，推升各地股市表現。今年以來，全球股市表現亮眼，多項因素均有利於後市發展。

看好全球股市的上漲潛力，瀚亞投信將於9月1日募集新基金-瀚亞環球智慧數據股息基金。擬任基金經理人賴盈良表示，該基金透過AI數據模型，從全球九成以上的股票中精選具超額報酬潛力的標的，再搭配高股息股票，力求達成二倍MSCI全球國家世界指數的股利率目標，讓投資人同時掌握長期資本增值與穩定股息收益的機會。

此投資模型系統由瀚亞投資（新加坡）量化多因子團隊打造，團隊成員橫跨財務工程、數據科學與理工背景。近兩年更榮獲多項國際大獎肯定，包括2024年與2025年LSEG Lipper Fund Awards、2024年Citywire Asia亞洲資產管理獎，以及2024年亞洲投資人資產管理大獎等殊榮。

瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉（中），瀚亞投信總經理鄭立元（右二）、投資長林如惠（左二）、瀚亞環球智慧數據股息基金。擬任基金經理人賴盈良（左一）於記者會合影。瀚亞投信／提供
瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉（中），瀚亞投信總經理鄭立元（右二）、投資長林如惠（左二）、瀚亞環球智慧數據股息基金。擬任基金經理人賴盈良（左一）於記者會合影。瀚亞投信／提供

高股息

相關新聞

黃金期貨價再站上每盎司3,400美元 金礦股業績亮眼

美國總統川普欲開除美國聯準會理事庫克，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金期貨價再站上每...

老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

美國聯準會釋出9月降息可能，台股指數今年下半年漲幅9.2%，27日更急起直追，消息面影響短線行情，投資獲利更看長期趨勢，...

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF）...

新台幣狹幅盤整 瑞銀估至2026年1月 Fed 將共降息4碼

美國總統川普下令解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務之舉，可能使兩人對簿公堂。儘管如此，投資人...

台幣重貶1.05角 熱錢匯出、出口商進場拋匯

市場剛消化聯準會主席鮑爾釋出的鴿派訊號，美國總統川普隨即拋出新一輪貿易威脅，揚言將對向美國科技公司課徵數位稅的國家加徵關...

