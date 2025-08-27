美股乘降息預期與政策東風 展現強勁動能

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
STOXX美國500指數走勢與最大跌幅(資料來源：Bloomberg，永豐投信整理)
2025年8月，美股在聯準會降息預期與川普政府政策利多推動下，展現強韌動能。8月22日，聯準會主席鮑爾於傑克遜霍爾會議暗示即將降息，激勵美股表現。政策方面，川普政府為力拼美國製造，宣布將持有晶片製造商英特爾(Intel)近10%的股份，凸顯半導體戰略熱度；除了半導體之外，川普也力推能源、航太、醫療等「美國製造」產業，總共吸引約全球8.1兆美元投資。另一方面，美國企業股票回購熱潮再添柴火，2025年以來已宣布的企業股票回購總額達9,260億美元，超越2022年紀錄，實施庫藏股規模名列前茅的企業有蘋果、字母控股、摩根大通等，推升市場熱度。

永豐投信投資團隊表示，美股有長期向上的特性，根據數據統計，2015至2024年間美股共創新高327次，是全球創新高次數最多的主要股市，但在美股展現強勁動能的同時，仍須提防股市修正的風險，建議投資人選擇修復能力強的美股市值型ETF，在遭遇短期回檔時反而是逢低進場的機會。

舉例如STOXX公司編製的STOXX美國500指數，追蹤美國市值前500大企業，並以市值加權，代表美股超過80%的市值份額，涵蓋科技、金融、醫療等多元產業，納入輝達、蘋果、微軟、亞馬遜等權值股，這些龍頭引領美股大盤走勢。根據歷史數據顯示，STOXX美國500指數在2020年疫情與今年4月對等關稅壓力下快速反彈，完美契合美股修復力與成長動能。在台灣，投資人可透過00858永豐美國大型500股票ETF輕鬆布局該指數。00858緊密追蹤STOXX美國500指數，適合長期持有。

面對美股的波動性，投資人採取定期定額策略投資00858，不僅能分散風險、降低進場時機的影響，還能透過複利效應放大長期報酬。展望第3季，永豐投信研究團隊認為極端情況難再現，股市將更受經濟基本面影響，雖然關稅風險猶存，但投資人只要挑選修復力強的指數，仍能在投資市場中站穩腳步，建議持續關注聯準會降息決策與美國政府政策動向，抓住美股投資機會。

美股 美國

