黃金期貨價再站上每盎司3,400美元 金礦股業績亮眼

美國總統川普欲開除美國聯準會理事庫克，再次引發投資人對聯準會獨立性的擔憂，激起投資人對黃金的信任需求，黃金期貨價再站上每盎司3,400美元價位。事實上，過去一年，金價在川普關稅加劇經濟不確定性、地緣政治衝突、央行儲備多元化、美元資產吸引力下滑等因素影響下最高也曾漲至達3,500美元，而在強勁金價帶動下，金礦股繳出亮眼業績，未來還有機會保持佳績，這也使投資金礦股為主的黃金產業基金同步受惠，為投資人提供不同於傳統股票的投資選擇。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，金價大漲顯著提升金礦商利潤率，這體現在2025年第1季、第2季財報且延續過去四季的積極動能，而雖當前金礦業成本膨脹、勞動力短缺可能會繼續在一定程度上對企業營運成本構成壓力，但金價上漲應能抵消任何成本壓力，進而使許多金礦商實現企業獲利與自由現金流量成長，故仍看好金礦股，整個產業的估值也具有吸引力。

根據彭博統計，截至今年第2季5，包含紐蒙特礦業、巴里克黃金、英美黃金阿散蒂、阿哥尼可老鷹礦場等知名金礦商的平均黃金銷售價格為每盎司3,294美元，年增幅超過40%，助推整體富時金礦指數息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)大增近七成，EBITDA利潤率也年增近20個百分點至49%。在金價保持高檔且前景持續看好下，市場預期金礦商業績數字還將持續提升。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，投資金礦股領域已有將近56年歷史，期間經歷兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情等重大事件而仍屹立不搖，該基金在中小型金礦股的持股比重接近八成，是一大特色，相較大型金礦股，中小型金礦股除更具爆發力外還具有併購題材加持，並採取多元佈局策略以避開單一金礦股的風險。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治不確定性、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化等因素支持下，金價維持高檔水準，即便回檔，也顯現強力下方支撐，長線來看，在這些原因不退下，黃金仍將持續受到投資人關注，金礦股亦可望受益於高金價環境，除了獲利表現有望保持強勁外，低估值也提高投資金礦股領域的吸引力，未來仍存在落後補漲空間，然黃金基金波動度較大，投資人可透過分批布局、定期定額等方式並採取長期投資來參與黃金投資契機。