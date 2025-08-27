老牌台股基金十年平均年化報酬18% 台廠 AI 商機長線可期

美國聯準會釋出9月降息可能，台股指數今年下半年漲幅9.2%，27日更急起直追，消息面影響短線行情，投資獲利更看長期趨勢，以成立超過十年的10檔台股基金為例，十年平均年化報酬約18.8%，顯示台股基金長期投資好成果。

根據投信投顧公會/投資國內一般股票型，成立逾10年長青台股基金，當中包括台中銀大發基金，該基金類別全體平均績效3年、10年分別為79.20%、282.40%。COVID-19疫後產業汰換迅速，例如加速數位科技融入生活中、產業供應鏈重組等，藉由長期投資台股基金，透過經理人選股把握趨勢行情。

投資選股上，台中銀投信台股基金研究團隊指出，8月25日美國FED主席鮑威爾在全球央行年會演說釋出鴿派言論，市場預期美國九月降息大幅提高，有利風險資產偏好提升。

對於美國關稅政策上路，將使較高毛利的台廠優勢浮現，例如台廠電子紙技術獨佔鰲頭全球市佔率逾九成，此外，晶片大廠執行長黃仁勳多次來台使AI相關投資受注目，受惠AI應用科技全球需求強勁，台廠電子零組件、半導體及晶片等供應鏈有長期商機。