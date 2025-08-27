金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所表示，依期交所股票期貨契約交易規則第17條規定，股票期貨與股票選擇權的標的證券為股票者，其同一標的證券的未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時，期交所得自次一交易時段起限制該期貨的交易以了結部位為限，若相關比例低於12%時，期交所得於次一交易時段起解除限制。

截至8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居股票期貨契約（代號：PQF），全市場未沖銷部位表彰總股數占金居證券在外流通股數比例已達13.8%，期交所提醒從事金居期貨的交易人隨時注意未沖銷部位總額規定。