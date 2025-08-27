快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所表示，依期交所股票期貨契約交易規則第17條規定，股票期貨與股票選擇權的標的證券為股票者，其同一標的證券的未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時，期交所得自次一交易時段起限制該期貨的交易以了結部位為限，若相關比例低於12%時，期交所得於次一交易時段起解除限制。

截至8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居股票期貨契約（代號：PQF），全市場未沖銷部位表彰總股數占金居證券在外流通股數比例已達13.8%，期交所提醒從事金居期貨的交易人隨時注意未沖銷部位總額規定。

股票 期交所 期貨交易

延伸閱讀

元富證券、期貨、投顧協力打詐 與刑事局簽署合作 MOU 強化防詐網絡

金居（8358）內鬼案震撼！網嘲：開低走高還能紅燈收

金居股價震盪！他曝「漲停衝進」驚險經歷：吃不下飯睡不安穩

金居內鬼案公司主動採取行動 完整說明來了

相關新聞

金居期貨投資人注意！期交所提醒注意金居期貨未沖銷部位總額規定

金居（8358）股價交易熱，使得期貨投資人要注意了！期交所特別提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF）...

新台幣狹幅盤整 瑞銀估至2026年1月 Fed 將共降息4碼

美國總統川普下令解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務之舉，可能使兩人對簿公堂。儘管如此，投資人...

台幣重貶1.05角 熱錢匯出、出口商進場拋匯

市場剛消化聯準會主席鮑爾釋出的鴿派訊號，美國總統川普隨即拋出新一輪貿易威脅，揚言將對向美國科技公司課徵數位稅的國家加徵關...

亞洲資產管理中心看見成效 OIU 壽險破了13個月零開單

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，壽險業亦積極進駐，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並...

永豐金：併購壽險審慎評估 朱士廷強調優先整合現有資源

永豐金控昨（26）日舉行2025年第2季法人說明會，市場高度關注該金控未來在壽險業的可能布局，以及是否有意願收購三商壽？...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。