期交所罕見提醒：注意金居期貨未沖銷部位總額的規定

臺灣期貨交易所表示，截至2025年8月26日一般交易時段收盤後，期交所掛牌的金居（8358）股票期貨契約（代號：PQF），全市場未沖銷部位表彰總股數占金居證券在外流通股數比例已達13.80%，期交所提醒從事金居期貨（PQF）交易人隨時注意未沖銷部位總額的規定。

依期交所股票期貨契約交易規則第17條規定，股票期貨與股票選擇權之標的證券為股票者，其同一標的證券之未沖銷部位表彰總股數於任一交易日一般交易時段收盤後逾該標的證券在外流通股數15%時，期交所得自次一交易時段起限制該期貨之交易以了結部位為限。前開比例低於12%時，期交所得於次一交易時段起解除限制。