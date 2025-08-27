元富證券、期貨、投顧協力打詐 與刑事局簽署合作 MOU 強化防詐網絡

台新新光金控旗下元富證券26日宣布，攜手子公司元富期貨及元富投顧，共同與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，展現金融業與執法單位跨界合作的決心，致力於建構更安全可信賴的投資環境。透過資源整合與資訊共享，雙方將加強防詐宣導、通報機制與即時應變能力，以全面守護投資人的財產安全。

簽署儀式於元富證券總公司舉行，由刑事警察局局長周幼偉與元富證券董事長陳俊宏共同簽署，並邀集雙方主管到場見證。周幼偉局長指出，近年假投資詐騙案件層出不窮，並以「隱匿化」與「專業化」手法迷惑民眾。他提醒兩大徵兆為詐騙警訊：「營業員、理專要求到府或面交收款」及「指示投資匯款至不同帳號」，呼籲民眾一旦遇到應立即停止交付款項，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。刑事局也將持續強化與金融業的合作，全面打擊詐欺犯罪。

元富證券董事長陳俊宏表示，身為國內主要券商之一，元富更應發揮第一線接觸投資人的角色，積極投入防詐工作。公司已成立專責單位，從「專業化、組織化、常態化」三大面向規劃並落實反詐政策，推動宣導及風險監測。陳俊宏強調，打擊詐騙絕非僅靠警察單位，金融業與社會各界皆須共同行動。透過此次與刑事局合作，元富不僅能即時掌握最新詐騙手法，更能提前部署防護措施，提升客戶資訊與資產安全。未來，也將持續以實際行動響應政府政策，善盡企業社會責任，守護投資環境的穩定與民眾的財產安全。

根據刑事局「165反詐騙儀表板」統計，詐騙案件數量近年持續攀升，假投資、假交友及網路購物詐騙尤為猖獗。光是114年7月，因假投資詐騙造成的財損即高達42億元，已成為全民必須共同面對的重大挑戰。此次MOU簽署，象徵金融機構與執法單位攜手打造「防詐聯防網」。未來，雙方將強化通報合作機制，針對高風險詐騙模式共同分析與應變，並擴大防詐宣導效能，提升社會大眾的識詐能力。