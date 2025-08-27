新台幣狹幅盤整 瑞銀估至2026年1月 Fed 將共降息4碼

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美國總統川普下令解除聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）職務之舉，可能使兩人對簿公堂。儘管如此，投資人暫時擱置這些風險，美股4大指數收盤齊揚。在美股收高下，台股27日開盤漲逾百點，新台幣匯價開盤小貶1.5分，以30.57開盤，隨後呈狹幅區間盤整，高低在30.54~30.575間。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今早指出，瑞銀財管CIO預期美聯準會將從今年9月開始降息，至2026年1月共降息四次，每次25個基點，也就是4次共降息4碼。目前佈局時應將現金投入市場。股票配置不足的投資者應考慮分批佈局，逢低加倉精選板塊，同時削減過多的美元頭寸。黃金將繼續為投資組合提供多元化效應，也是對沖政治風險的有效工具。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，在通膨逐漸上升、工作力需求疲軟和經濟增長放緩的背景下，多項因素支援美聯準會政策寬鬆。勞動力市場疲軟或為新一輪寬鬆政策帶來支援，隨著勞動力市場降溫，就業下行風險在美聯準會決策中的份量可能會超過通脹擔憂。增長風險也愈發受到美聯準會的重視。 瑞銀財富管理CIO估計，關稅最終將導致美國GDP增長下降約1個百分點。

