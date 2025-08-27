台幣重貶1.05角 熱錢匯出、出口商進場拋匯

市場剛消化聯準會主席鮑爾釋出的鴿派訊號，美國總統川普隨即拋出新一輪貿易威脅，揚言將對向美國科技公司課徵數位稅的國家加徵關稅、並限制晶片出口，消息一出衝擊台北股匯市，外資賣超台股並匯出約9億美元，新台幣昨（26）日終場收在當日最低價30.555元，重貶1.05角，跌破30.5元關卡。

外資昨日持續調節台股，單日賣超145億元，並匯出約9億美元，帶動匯市午後貶勢急速放大。台北與元太外匯市場成交量合計放大至19.505億美元。新台幣昨日以30.44元開盤，隨後震盪走弱，午後因外資匯出力道加重，匯價貶破30.5元，出口商見勢進場拋匯，使成交量進一步放大，終場以當日最低點作收。

消息面上，川普25日於社群平台發文，直指對美國科技公司課徵數位稅的國家是在傷害並歧視美國科技產業，除非這些措施取消，否則美方將加徵額外關稅，並可能對特定國家實施晶片出口限制。

此舉被市場視為延伸關稅與科技戰的新工具，牽動全球資本市場氣氛再度轉趨緊張。

外匯交易員表示，月底出口商仍有實質拋匯需求，不過在匯率持續走貶下，多數出口商選擇在匯價貶破30.5元後才更積極掛單。