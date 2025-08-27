快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣重貶1.05角 熱錢匯出、出口商進場拋匯

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣26日終場收在當日最低價30.555元，重貶1.05角。聯合報系資料照
新台幣26日終場收在當日最低價30.555元，重貶1.05角。聯合報系資料照

市場剛消化聯準會主席鮑爾釋出的鴿派訊號，美國總統川普隨即拋出新一輪貿易威脅，揚言將對向美國科技公司課徵數位稅的國家加徵關稅、並限制晶片出口，消息一出衝擊台北股匯市，外資賣超台股並匯出約9億美元，新台幣昨（26）日終場收在當日最低價30.555元，重貶1.05角，跌破30.5元關卡。

外資昨日持續調節台股，單日賣超145億元，並匯出約9億美元，帶動匯市午後貶勢急速放大。台北與元太外匯市場成交量合計放大至19.505億美元。新台幣昨日以30.44元開盤，隨後震盪走弱，午後因外資匯出力道加重，匯價貶破30.5元，出口商見勢進場拋匯，使成交量進一步放大，終場以當日最低點作收。

消息面上，川普25日於社群平台發文，直指對美國科技公司課徵數位稅的國家是在傷害並歧視美國科技產業，除非這些措施取消，否則美方將加徵額外關稅，並可能對特定國家實施晶片出口限制。

此舉被市場視為延伸關稅與科技戰的新工具，牽動全球資本市場氣氛再度轉趨緊張。

外匯交易員表示，月底出口商仍有實質拋匯需求，不過在匯率持續走貶下，多數出口商選擇在匯價貶破30.5元後才更積極掛單。

美國 新台幣 出口商

延伸閱讀

聯準會理事庫克不理會川普將她開除 稱其無權這麼做

川普簽行政命令起訴焚燒國旗者 暗示美國人「喜歡獨裁者」

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

川金會有譜？南韓擬邀金正恩和川普會面 專家分析1關鍵讓北韓願意對話

相關新聞

台幣重貶1.05角 熱錢匯出、出口商進場拋匯

市場剛消化聯準會主席鮑爾釋出的鴿派訊號，美國總統川普隨即拋出新一輪貿易威脅，揚言將對向美國科技公司課徵數位稅的國家加徵關...

亞洲資產管理中心看見成效 OIU 壽險破了13個月零開單

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，壽險業亦積極進駐，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並...

永豐金：併購壽險審慎評估 朱士廷強調優先整合現有資源

永豐金控昨（26）日舉行2025年第2季法人說明會，市場高度關注該金控未來在壽險業的可能布局，以及是否有意願收購三商壽？...

前六月僅東協市場獲利增加 中租：下半年重返成長軌道

中租控股昨（26）日舉行2025年上半年法人說明會，揭露上半年雖整體獲利受到整頓資產品質以及延滯率上升影響，尤其中國大陸...

紓解房貸荒 壽險業卡位

信義房屋彙整聯徵中心資料發現，今年3月保險公司新增房貸量是打炒房、新青安上路前的五倍，雖然單月承作數量僅657件、不是特...

上半年外幣保費 攀高

據金管會昨（26）日公布統計，2025年上半年外幣保單新契約保費收入2,006億元寫近三年同期新高，年增率擴大至35%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。