發行穩定幣 銀行研議中

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會已將「虛擬資產服務（VASP）法」報送行政院，其中拍定穩定幣限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，如新台幣或美元等。

銀行局副局長侯立洋昨（26）日說，未來該專法公布後，金管會將訂管理穩定幣發行規定，合規者才准發行，據金管會了解，目前已有銀行研議中。

侯立洋說，VASP專法中，已納入在境內發穩定幣需取得許可，及對穩定幣發行人管理相關條文等。

金管會已經持續和央行做意見交換，並且參採央行所提的意見，包括準備資產審計、資訊揭露、準備金計提和業務申報等四大相關建議。

未來等該專法公布實行後，金管會將依據授權，訂定管理穩定幣發行的規定，符合資格條件的銀行，才能在境內申請發行穩定幣。

簡單說，未來國內銀行業將可發行連結新台幣、美元等法幣的穩定幣，以做為法幣和虛擬貨幣交易的橋樑，這將讓虛擬資產交易全面迎向新時代。

至於何時會送立法院審議？證期局主秘黃仲豪說，目前該專法已在6月27日報行政院，但因涉及很多部會，如央行和法務部等，需等行政院召開跨部會會議後，才能確定何時報送到立法院審議。

