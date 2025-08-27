前六月僅東協市場獲利增加 中租：下半年重返成長軌道

中租控股（5871）昨（26）日舉行2025年上半年法人說明會，揭露上半年雖整體獲利受到整頓資產品質以及延滯率上升影響，尤其中國大陸獲利衰退較大，因此上半年獲利下滑，但新增業務資產品質已有所提升，加以美國若9月可望降息，有利帶動整體資金成本下降、增加收益率，預期下半年業務可望重返成長軌道。

中租控股昨天法說會，由董事長陳鳳龍主持，會上公布上半年合併營收492.8億元、年減2.8%，稅後純益104.97億元、年減14.1%，每股稅後純益（EPS） 5.8 元，三大獲利引擎中，台灣、大陸的營收與獲利均較去年同期衰退，只有東協地區營收、獲利較去年同期成長。整體信用資產規模7,859.01億元，年減3%，平均應收帳款收益率跌破10%，來到9.95%，為近年低點。

表彰資產品質的重要指標延滯率的部分，中租控股公布今年上半年合併延滯率升至4.4%，比去年同期3.5%上升了0.9個百分點，三大區塊中，台灣、大陸、東協的延滯率均較前一季走揚，分別升至3.3%、6%與5.2%，中租控股說明延滯率上升因計算的分母也就是信用資產規模減少是主因，相對來看新增延滯金額則是已經走穩並有下降跡象，顯示中租控股自去年以來即積極進行的整頓資產品質與嚴控風險，雖然使得新增業務動能放緩，信用資產規模下滑，但資產品質改善的效益，下半年可望逐漸顯現。

陳鳳龍指出，上半年新增延滯金額較去年同期已有明顯下降，顯示資產品質提升，在努力調整資產品質後，可望確保新增案件的資產品質更好，而基於管控資產品質導致信用資產與新業務的成長均放緩，但這個放緩速度到第2季已減緩，期待下半年資產品質維持並改善下，新增業務可以回到成長軌道。

他並表示，美國降息對全世界有引導作用，未來如美降息對台灣多少有連動效果，可謹慎期待。

陳鳳龍並指出，台灣因為停掉車貸的外部廠商合作，業務結構改變使業務量減少，以及部分資產美元計價因匯率換算台幣也下降，除此之外台灣信用資產穩定成長，下半年可維持此一趨勢。東協市場在馬來西亞、越南、柬埔寨，因資產改善一、兩年前就開始做，現在資產品質好、獲利成長也快，成長有近兩位數，但泰國市場因持續調整所以新業務量下降，預期資產品質有所改善後即可再追求新業務的成長。

尤其東協國家受美國利率影響較深，如果9月後美降息使得利率成本下降，可望有利收益率，台灣雖沒降息但供需寬鬆所以資金成本已有下降。