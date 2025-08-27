央行12月是否降息 很難說

永豐金控首席經濟學家黃蔭基昨（26）日在法人說明會上表示，美國聯準會（Fed）今年將降息3碼，9月就會啟動降息，預期年底利率將降至3.5%。至於台灣央行9月確定不會降息，但12月是否降息就很難說了。整體金融市場仍受美國232條款高度不確定性影響，若擴及半導體相關產品，台股恐面臨大幅修正。

黃蔭基指出，股市仍具支撐，預測台股今年仍有機會挑戰24,551點高點，並可望出現中秋節行情，但耶誕節及元旦行情就不確定了。他並預估，明年台股高點將上看26,185點。對於台股，黃蔭基建議投資人「持股續抱，沒有敗象」，但須留意232條款變數可能帶來的劇烈震盪。

黃蔭基強調，美國232條款是一大隱憂。若範圍擴大到伺服器、顯示卡、網路交換器等關鍵設備，將可能引爆台股出現2,000點幅度的回檔，例如指數自24,000點跌落至22,000點。他提醒，川普式的「交易治國」政策仍會不斷出招，投資人應保持謹慎。

在匯率方面，黃蔭基認為，新台幣短線走勢偏向貶值，下半年還須面對美國「匯率操縱報告」壓力，匯價不排除回測29至28.5元區間。年底出爐的報告觀察期涵蓋2024年下半年至2025年上半年，將檢視央行近期干預是否觸及操縱標準。

至於總體經濟，黃蔭基表示，主計處估今年台灣GDP成長4.45%，但下半年將放緩至2.3%。國際部分，美國明年成長率估1.6%、中國大陸4.4%、歐元區1%、台灣約2.96%，景氣持續擴張但是走「溫」了。川普關稅政策將使全球經濟同步受創，台灣和美國GDP可能減少0.6個百分點，大陸下降1.2個百分點，越南衝擊更達1.5個百分點。