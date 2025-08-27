永豐金：併購壽險審慎評估 朱士廷強調優先整合現有資源

永豐金控（2890）昨（26）日舉行2025年第2季法人說明會，市場高度關注該金控未來在壽險業的可能布局，以及是否有意願收購三商壽？永豐金總經理朱士廷表示，永豐金已成立專案小組，研究壽險是否要在該金控版圖中扮演一定角色，並針對可能的併購標的進行評估。不過，由於剛完成京城銀及匯立證券和柬埔寨Amret等三項重大併購案，當前策略仍以整合現有資源為優先，壽險業進場時點將會較為保守。

朱士廷坦承，在評估併購壽險過程中，會針對可能的標的進行研究，例如評估與永豐金的互補性以及未來在經營上是否能掌握。壽險併購的難度現在相對是高的，因保險業明年將正式接軌台版保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）與國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17），很多東西現在還沒完全確定，且永豐金剛完成三個併購案，在這個時間點上，會比較保守，對於要採取什麼行動還要再評估。

永豐金法說會重點

朱士廷指出，10月開始永豐金即可認列京城銀及匯立證的收益，對今年獲利將有明顯挹注。

至於整體經濟前景，朱士廷坦言對第4季看法偏向謹慎。他表示，美國前總統川普推動的關稅政策，已對全球貿易秩序帶來衝擊，特別是對中小企業影響較大。他形容川普「把治國變成交易」，後續政策仍存在高度不確定性，包括科技補助轉換成股權等可能措施，都讓下半年經濟前景增加變數。他預期利率可能調降，但在關稅壓力及國際動態影響下，對第4季的看法仍趨保守。

朱士廷補充，儘管AI與科技產業仍維持成長趨勢，但中小企業承受的關稅成本將逐步浮現，使得第4季經濟走向更難預測。他直言：「川普投顧很厲害，每次出招都讓全球被迫因應，台灣競爭對手國家也會動態調整，因此我們的態度只能更為謹慎。」

針對市場關心的分行整併問題，朱士廷明言，即使明年完成與京城銀合併，兩家銀行合計將擁有196家分行，但整體重疊性極低，因此「不會裁撤任何一家分行」。

永豐金上半年稅後純益為126億元，年增3.4%，每股純益0.99元，續創歷史同期新高，ROE達12.35%，每股淨值為16.24元；整體淨收益355.4億元，創歷史同期新高。主要來自銀行子公司獲利穩健成長，利息淨收益達173.1億元，年增46.0%，大幅成長係受惠於美元資金成本降低，以及自2025年1月15日起已取得柬埔寨領先的微型存款金融機構Amret Plc. 80%股權並認列收益。