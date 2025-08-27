高資產專屬銷售 受矚目

壽險業積極進駐高雄資產管理專區、發展財富管理業務，其中，高資產專屬保單銷售受到矚目。截至目前，富邦人壽已有六件高資產客戶進件，國泰人壽則有五件高資產件，合計保費收入逾新台幣8,000萬元。

富邦人壽表示，本次推出二張專為高資產客戶量身打造的壽險商品，包括「尊榮紅富外幣分紅終身壽險」與「富美鴻運外幣利率變動型終身壽險」，商品推出後詢問熱度持續升高。截至8月22日富邦人壽於專區推廣之高資產客戶專屬保單共核實三件、受理中三件，新契約保費總計約7,000萬元，保戶已全額繳納保費；其中三件自業務通路進件、三件自北富銀合作銀行通路進件。此外，富邦人壽保費融資已於8月11日開辦。

國泰人壽推出兼顧財富累積及資產傳承的雙重目的高資產客戶專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，而國泰人壽高資產潛在客戶為500萬年繳化保費以上，目前約有1,700人。

截至目前，國壽高資產專屬保單已經核保二件，保費收入合計約15萬美元，受理三件，保費收入共22.8萬美元，主要來自業務員進件；國泰人壽自8月7日開辦「保費融資」服務，共有六張利率變動型保單適用該服務。

南山人壽表示，透過進駐高雄金融專區，將積極推動財富管理與OIU專區試辦業務。

南山人壽為區隔傳統保障型保險市場，將提供不適用「人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範」之專屬保險商品「南山人壽御利臻鑽美元利率變動型終身壽險（定期給付型）」，滿足高資產客戶資產傳承與退休規劃等多元需求。