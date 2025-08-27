快訊

上半年外幣保費 攀高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會昨（26）日公布統計，2025年上半年外幣保單新契約保費收入2,006億元寫近三年同期新高，年增率擴大至35%。外幣保單占整體新契約比重39.63%，較去年同期小幅回升，顯示壽險業美元利變保單的高宣告利率，市況又轉佳下，外幣保單逐步與台幣保單銷量形成抗衡。

展望後市，市場聚焦美國9月降息走向。一旦降息，是否會讓資金轉向外幣保單？保險局副局長蔡火炎指出，外幣保單買氣取決於三大因素，壽險業銷售策略、市場利率與匯率走勢，及市場預期。

就過往經驗顯示，銷售策略對保費收入影響最大，業者的行銷與產品設計往往決定保單熱度。壽險業主管觀察，上半年外幣保單動能已顯著回溫，尤以傳統型（如美元利變壽險）最熱銷。

一般而言，降息有助推升外幣傳統保單買氣，因利變型商品的宣告利率計算基準落後市場利率變動，使得短期內利率吸引力仍在。

目前市場上美元利變壽險保單宣告利率約4.25%，鎖定過去一年海外債息率，即便降息，宣告利率仍會延後調整，進一步吸引資金湧入。但市場擔心，美國川普政策仍具高度不確定性，仍須觀察下半年買氣能否延續。

若外幣保單延續上半年動能，全年新契約保費收入有望重返4,000億元大關，寫近三年新高。

保單 降息 壽險業

