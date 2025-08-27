亞洲資產管理中心看見成效 OIU 壽險破了13個月零開單

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，壽險業亦積極進駐，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。其中，OIU壽險保單成功「破蛋」，由富邦人壽成功受理一件OIU專屬商品，新契約保費收入約新台幣380萬元，終結壽險業連續13個月零開單紀錄。

在亞洲資產管理中心啟動後，各大壽險也積極推動OIU業務，由富邦人壽奪得頭香，已成功受理首件OIU保單，據了解，該張OIU保單新契約保費約新台幣380萬元。

壽險業拓展財富管理與OIU業務

富邦人壽這張「（國際）富美環球利率變動型終身壽險」是針對境外人士投保的OIU專屬商品，專供持有外國護照且在台無住所個人投保，屬於利率變動型壽險，具有二大特性：一，增值回饋分享金機制：有機會享有增值回饋分享金轉增購保額提高保障、二，長期累積資產：以50歲男性投保保額30萬美元，躉繳為例，第4至50保單年度的壽險保障為實繳保費約2.8至3.5倍。

國泰人壽則推出專為境外客戶量身打造的「OIU指享盈指數連結型美元萬能終身壽險」，具有三大亮點，第一、提供雙帳戶彈性配置；第二、最高享所繳保費的五倍壽險保障，兼顧資產保全與財富傳承；第三、內建「指數下檔保護」機制，強化抗跌韌性。

據金管會統計，2025年6月國際保險業務分公司（OIU）稅前盈餘為67.3萬美元，創下今年以來單月新低，前六月OIU稅前盈餘824.4萬美元，年減39%。而6月OIU件數與保費收入，單月15件、整體保費收入57.5萬美元，其中，壽險業6月保單「掛蛋」，從2024年6月起，已連續13個月未開張。

業界也期盼能透過這次機會，翻轉頹勢。



