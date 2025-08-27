紓解房貸荒 壽險業卡位

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

信義房屋彙整聯徵中心資料發現，今年3月保險公司新增房貸量是打炒房、新青安上路前的五倍，雖然單月承作數量僅657件、不是特別多，但卻可看出保險公司在這波銀行房貸荒的情況下，已成為民眾多元房貸管道的方案之一。

信義（9940）房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等情形下，幾乎退出房貸市場，多以客戶服務為主；不過在銀行端不動產放款資金緊縮後，加上房貸利率逐漸調高，壽險業也開始願意爭取一些房貸業務。

曾敬德指出，現在銀行端房貸放款吃緊，對有購屋需求的民眾來說，除了保險公司外，也會同步轉往農漁會、網銀等多元房貸管道，看看有沒有申辦的機會。

數據顯示，2023年1月保險公司新增房貸數量最低出現67件，但自2024年第3季起，銀行陸續出現房貸業務緊縮情形，加上央行祭出第七波信用管制措施後，保險公司每月新承作量開始逐漸增加，去年第4季與今年第1季平均每個月新增承作房貸數量都接近600件。

