快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

穩定幣要來了？VASP專法送行政院 金管會：已有銀行研議中

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會已將「虛擬資產服務（VASP）法」報送行政院，其中拍定穩定幣限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，如新台幣或美元等。圖／聯合報系資料照片
金管會已將「虛擬資產服務（VASP）法」報送行政院，其中拍定穩定幣限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，如新台幣或美元等。圖／聯合報系資料照片

金管會已將「虛擬資產服務（VASP）法」報送行政院，其中拍定穩定幣限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，如新台幣或美元等。銀行局副局長侯立洋說，未來該專法公布後，金管會將訂管理穩定幣發行規定，合規者才准發行，目前已有銀行研議中。

侯立洋說，VASP專法中，已納入在境內發穩定幣需取得許可，及對穩定幣發行人管理相關條文等。

金管會已持續和央行做意見交換，並且參採央行所提，包括準備資產審計、資訊揭露、準備金計提和業務申報等四大相關建議。

未來等該專法公布實行後，金管會將依據授權，訂定管理穩定幣發行的規定，符合資格條件的銀行，才能在境內申請發行穩定幣。

簡單說，未來國內銀行業將可發行連結新台幣、美元等法幣的穩定幣，以做為法幣和虛擬貨幣交易的橋樑，這將讓虛擬資產交易全面迎向新時代。

至於何時會送立法院審議？證期局主秘黃仲豪說，目前該專法已在6月27日報行政院，但因涉及很多部會，如央行和法務部等，需等行政院召開跨部會會議後，才能確定何時報送到立法院審議。

專法 央行 金管會 新台幣 立法院 銀行業 虛擬貨幣

延伸閱讀

政院：對有違憲疑慮法案提釋憲 避免憲政秩序受損

傳老牌壽險三商美邦人壽將出售？ 金管會：未收到函報資料

立委指稱卓揆造謠藍白濫砍預算道歉 政院：質詢原意遭曲解

預算中心指追加預算回編率高 綠委：辜負韓國瑜善意解方

相關新聞

併購三商美邦人壽？永豐金被點名「潛在買方」 總座朱士廷回應了

三商美邦人壽再傳出售消息，永豐金被外界點名為其中一家潛在買方，對此，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上回應媒體提...

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月...

穩定幣要來了？VASP專法送行政院 金管會：已有銀行研議中

金管會已將「虛擬資產服務（VASP）法」報送行政院，其中拍定穩定幣限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，如新台幣或美元等...

房市急凍讓建商資金斷鏈！ 7月國銀建融壞帳跳升

據金管會統計，2025年7月底國銀房貸、建融逾期放款餘額各攀升到87.8億元及35.4億元，各月增1.46億元和4.03...

外幣保單半年賣破2000億元寫3年高 全年挑戰4000億元有望？

據金管會統計，2025年上半年外幣保單新契約保費收入2,006億元寫近三年同期新高，年增率擴大至35%。外幣保單占整體新...

遠東銀現增新股定價敲定！每股11.06元 較市價約打八折

遠東銀（2845）今天公告現金增資新股定價為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。