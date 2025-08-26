快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

房市急凍讓建商資金斷鏈！ 7月國銀建融壞帳跳升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

金管會統計，2025年7月底國銀房貸、建融逾期放款餘額各攀升到87.8億元及35.4億元，各月增1.46億元和4.03億元，又以建融逾放月增額，是剔除過去兩大個案影響後的近三年高點，顯示房市交易急凍，建商銷售不順，資金周轉失靈，建商壞帳風險逐步升溫。

「逾期放款」是指客戶積欠本息超過三個月，7月底房貸逾放餘額連五個月站在「8」字頭高點，建融逾放月增額擴大，反映今年4月房市交易急凍、經濟環境動盪兩相力道疊加的結果。

7月房貸逾放比率連續四個月維持0.08%，與2022年8月高點持平；逾放餘額連續五個月站穩「8」字頭，為近四年同期新高。

銀行局副局長侯立洋說，房貸逾放上升有三大原因：一是借款人收入不穩或投資失利，二是中小企業因經濟環境因素，影響還款能力，三是央行升息或寬限期期滿，加重還款壓力。

建融風險升溫更明顯。7月建融逾放比0.09%，是今年首見不降反增，逾放餘額連兩個月增加，若剔除去年及今年初的建商餘屋、與都更聯貸兩大個案，7月月增逾4億元是35個月新高。前波高點是2022年8月當時增加5億元。

侯立洋解釋，7月建融逾放餘額和比率增加，是因部分建商營收減少，資金周轉不靈，無法依約還款。但他強調，房貸和建融逾放比都在相對低點，認為銀行對不動產貸款風險控管仍良好。

銀行主管坦言，過去建商多採「先售後建」可提前回收資金；但現今普遍「先建後售」，房子蓋好卻賣不動，導致資金斷鏈，最終轉為銀行壞帳。

觀察區域市況，今年房市整體交易量甚至比2023年更差，特別是新竹等房價漲幅過大的地區，交易急凍衝擊尤為明顯。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛坦言，不只成屋銷售差，預售屋銷售也只剩2~3成，限貸也使交屋不順，建商售屋收入未如預期，銀行緊縮土建融之下又轉貸無門，市況差，建商倒帳風險大增。

金管會公布2025年7月底國銀承做房貸餘額11兆3,118億元，年增6.69%連十個月走低並是19個月低點，主因是央行實施信用管制措施，提高民眾購屋成本、房貸門檻，使整體房市保守觀望。

房貸 建商 房市 金管會 預售屋

延伸閱讀

十大賣壓重劃區出爐 北台灣合計約1.4萬戶待售最慘

公股行庫承作房貸量驚人 台企銀異軍突起成長9.7%稱冠

建商未動工案件 利率加碼

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

相關新聞

併購三商美邦人壽？永豐金被點名「潛在買方」 總座朱士廷回應了

三商美邦人壽再傳出售消息，永豐金被外界點名為其中一家潛在買方，對此，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上回應媒體提...

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月...

穩定幣要來了？VASP專法送行政院 金管會：已有銀行研議中

金管會已將「虛擬資產服務（VASP）法」報送行政院，其中拍定穩定幣限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，如新台幣或美元等...

房市急凍讓建商資金斷鏈！ 7月國銀建融壞帳跳升

據金管會統計，2025年7月底國銀房貸、建融逾期放款餘額各攀升到87.8億元及35.4億元，各月增1.46億元和4.03...

外幣保單半年賣破2000億元寫3年高 全年挑戰4000億元有望？

據金管會統計，2025年上半年外幣保單新契約保費收入2,006億元寫近三年同期新高，年增率擴大至35%。外幣保單占整體新...

遠東銀現增新股定價敲定！每股11.06元 較市價約打八折

遠東銀（2845）今天公告現金增資新股定價為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。