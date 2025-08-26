房市急凍讓建商資金斷鏈！ 7月國銀建融壞帳跳升

據金管會統計，2025年7月底國銀房貸、建融逾期放款餘額各攀升到87.8億元及35.4億元，各月增1.46億元和4.03億元，又以建融逾放月增額，是剔除過去兩大個案影響後的近三年高點，顯示房市交易急凍，建商銷售不順，資金周轉失靈，建商壞帳風險逐步升溫。

「逾期放款」是指客戶積欠本息超過三個月，7月底房貸逾放餘額連五個月站在「8」字頭高點，建融逾放月增額擴大，反映今年4月房市交易急凍、經濟環境動盪兩相力道疊加的結果。

7月房貸逾放比率連續四個月維持0.08%，與2022年8月高點持平；逾放餘額連續五個月站穩「8」字頭，為近四年同期新高。

銀行局副局長侯立洋說，房貸逾放上升有三大原因：一是借款人收入不穩或投資失利，二是中小企業因經濟環境因素，影響還款能力，三是央行升息或寬限期期滿，加重還款壓力。

建融風險升溫更明顯。7月建融逾放比0.09%，是今年首見不降反增，逾放餘額連兩個月增加，若剔除去年及今年初的建商餘屋、與都更聯貸兩大個案，7月月增逾4億元是35個月新高。前波高點是2022年8月當時增加5億元。

侯立洋解釋，7月建融逾放餘額和比率增加，是因部分建商營收減少，資金周轉不靈，無法依約還款。但他強調，房貸和建融逾放比都在相對低點，認為銀行對不動產貸款風險控管仍良好。

銀行主管坦言，過去建商多採「先售後建」可提前回收資金；但現今普遍「先建後售」，房子蓋好卻賣不動，導致資金斷鏈，最終轉為銀行壞帳。

觀察區域市況，今年房市整體交易量甚至比2023年更差，特別是新竹等房價漲幅過大的地區，交易急凍衝擊尤為明顯。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛坦言，不只成屋銷售差，預售屋銷售也只剩2~3成，限貸也使交屋不順，建商售屋收入未如預期，銀行緊縮土建融之下又轉貸無門，市況差，建商倒帳風險大增。

金管會公布2025年7月底國銀承做房貸餘額11兆3,118億元，年增6.69%連十個月走低並是19個月低點，主因是央行實施信用管制措施，提高民眾購屋成本、房貸門檻，使整體房市保守觀望。