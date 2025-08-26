外幣保單半年賣破2000億元寫3年高 全年挑戰4000億元有望？

據金管會統計，2025年上半年外幣保單新契約保費收入2,006億元寫近三年同期新高，年增率擴大至35%。外幣保單占整體新契約比重39.63%，較去年同期小幅回升，顯示壽險業美元利變保單的高宣告利率，市況轉佳下，外幣保單逐步與台幣保單銷量形成抗衡。

展望後市，市場聚焦美國9月降息走向。一旦降息，是否會讓資金轉向外幣保單？保險局副局長蔡火炎指出，外幣保單買氣取決於三大因素，壽險業銷售策略、市場利率與匯率走勢，及市場預期。

就過往經驗顯示，銷售策略對保費收入影響最大，業者的行銷與產品設計往往決定保單熱度。

壽險業主管觀察，上半年外幣保單動能已顯著回溫，尤以傳統型（如美元利變壽險）最熱銷。

一般而言，降息有助推升外幣傳統保單買氣，因利變型商品的宣告利率計算基準落後市場利率變動，使得短期內利率吸引力仍在。

目前市場上美元利變壽險保單宣告利率約4.25%，鎖定過去一年海外債息率，即便降息，宣告利率仍會延後調整，進一步吸引資金湧入。但市場擔心，美國川普政策仍具高度不確定性，仍須觀察下半年買氣能否延續。

若外幣保單延續上半年動能，全年新契約保費收入有望重返4,000億元大關，寫近三年新高。

進一步拆解數據，上半年外幣保單（含美元、澳幣、人民幣）新契約保費年增35%。其中傳統型年增36%，投資型年增30%，顯示傳統型已反超投資型，成為推升主力。

美元保單依然是市場主角，占比超過八成。蔡火炎指出，上半年美元傳統型保單銷售量大增，6月單月銷售14.58億美元，較前月成長近九成，同時改寫三年半新高，累計上半年銷售54.12億美元，年增38%。主因是壽險業積極推美元利變型與分紅保單，帶動買氣回升。

美元投資型保單亦轉趨熱絡，6月銷售1.71億美元寫今年新高，月增86%，上半年賣了7.99億美元，年增43%。蔡火炎說，這與部分壽險業透過銀行通路推出新商品，加上全球經濟展望改善、金融市場信心回升有關。

其他幣別則呈現不同走勢。澳幣保單展現「投資型衰退、傳統型成長」的兩樣情：投資型因美國貿易政策與地緣政治緊張遭壓抑；傳統型則受惠澳洲央行降息、宣告利率較高，反而吸引買氣。

人民幣保單則全面回升，投資型因大陸救市措施改善市場氛圍，傳統型則靠壽險業與銀行積極合作銷售，雙雙成長。