快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

遠東銀現增新股定價敲定！每股11.06元 較市價約打八折

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀今天公告現金增資新股定價為每股11.06元。本報系資料庫
遠東銀今天公告現金增資新股定價為每股11.06元。本報系資料庫

遠東銀（2845）今天公告現金增資新股定價為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模約53.41億元，以現增新股定價相較於今天收盤價13.75元相當於市價打八折，現金增資認股基準日為9月8日，遠東銀此次現增，是為充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率

遠東銀指出，此次現增案日前已獲主管機關許可，現增股數訂為4.83億股，原本暫定增資新股定價為每股10.35元，今天拍板為11.06元，合計可募得資金超過50億元，達53.41億元。另外，遠東銀股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，預計9月2日除權息交易，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，除權後實收資本額將擴增至438.18億元，再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。

遠東銀指出，此次現增認股基準日為9月8日，與除權息基準日為同一天，遠東銀除權息交易日為9月2日。這是遠東銀第二次現增與除權息同步進行，讓遠東銀股東在參與除權息同時也參與現增，畢其功於一役，不影響股東利益且有利現增順利完成。

遠東銀表示，除權息基準日與現增認股基準日相同，原始股東可同時參與除權息與現增，停止過戶期間相當，除權取得股票股利不影響現增認購股數計算，但也因此使得現增新股定價相較市價的折價幅度較大，但對股東來說，權益不受影響。

遠東銀 除權息 股東會 資本適足率

延伸閱讀

國票金討論現增案 喊卡

國巨一拆四 首日股價上漲

金融股領息轉買00757、00924展望市值型！真星華：00919預計10月建倉完畢

中華資安擬於9月8日上市 競價拍賣底價203.42元、承銷價暫定238元

相關新聞

併購三商美邦人壽？永豐金被點名「潛在買方」 總座朱士廷回應了

三商美邦人壽再傳出售消息，永豐金被外界點名為其中一家潛在買方，對此，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上回應媒體提...

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月...

遠東銀現增新股定價敲定！每股11.06元 較市價約打八折

遠東銀（2845）今天公告現金增資新股定價為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模...

台灣人壽成功發行208.1億元台幣次順位債 美元次順位債規畫中

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今天完成發行新台幣208.1億元長天期無擔保次順位公司債，並獲投資人熱烈認購，順...

傳老牌壽險三商美邦人壽將出售？ 金管會：未收到函報資料

市場傳出三商美邦人壽出售消息，並採邀請制。金管會今天表示，保險公司是否出售股權屬於業者商業考量，目前沒收到三商壽函報相關...

國票證券董事會提臨時動議 獨董陳學彥反對

國票金控（2889）明年全面改選，改選前茶壺內風暴延燒，國票證券8月15日董事會最終流會，未能通過財報。而國票金26日代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。