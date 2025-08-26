遠東銀現增新股定價敲定！每股11.06元 較市價約打八折

遠東銀（2845）今天公告現金增資新股定價為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模約53.41億元，以現增新股定價相較於今天收盤價13.75元相當於市價打八折，現金增資認股基準日為9月8日，遠東銀此次現增，是為充實營運資金、強化資本結構、提升銀行資本適足率。

遠東銀指出，此次現增案日前已獲主管機關許可，現增股數訂為4.83億股，原本暫定增資新股定價為每股10.35元，今天拍板為11.06元，合計可募得資金超過50億元，達53.41億元。另外，遠東銀股東會通過去年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，預計9月2日除權息交易，股票股利盈餘轉增資額度10.68億元，除權後實收資本額將擴增至438.18億元，再加上辦理現金增資4.83億股，現增完成後遠東銀實收資本額預計將增至約487億元。

遠東銀指出，此次現增認股基準日為9月8日，與除權息基準日為同一天，遠東銀除權息交易日為9月2日。這是遠東銀第二次現增與除權息同步進行，讓遠東銀股東在參與除權息同時也參與現增，畢其功於一役，不影響股東利益且有利現增順利完成。

遠東銀表示，除權息基準日與現增認股基準日相同，原始股東可同時參與除權息與現增，停止過戶期間相當，除權取得股票股利不影響現增認購股數計算，但也因此使得現增新股定價相較市價的折價幅度較大，但對股東來說，權益不受影響。