台灣人壽成功發行208.1億元台幣次順位債 美元次順位債規畫中

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今天完成發行新台幣208.1億元長天期無擔保次順位公司債，並獲投資人熱烈認購，順利完成募集。圖／路透
中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今天完成發行新台幣208.1億元長天期無擔保次順位公司債，並獲投資人熱烈認購，順利完成募集。圖／路透

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今天完成發行新台幣208.1億元長天期無擔保次順位公司債，並獲投資人熱烈認購，順利完成募集。此舉展現市場對台灣人壽經營績效與財務實力的高度信任，亦將進一步提升資本適足率（RBC），強化公司在金融市場波動中的抗壓能力。

此次公司債發行分為兩個天期：10年期票面利率3.75%，發行金額102.1億元；以及15年期票面利率3.88%，發行金額106億元。本次籌資的主要目的是優化財務結構、提升資本適足率，以因應國內外金融環境不確定性，並維持穩健經營。

市場人士表示，壽險業近年面臨新清償能力制度（ICS）與IFRS 17等國際會計準則接軌挑戰，如何提升資本結構與風險承擔能力，是壽險公司經營關鍵。台灣人壽本次成功募集逾200億元長天期次順位債，不僅反映投資人對公司體質與前景的肯定，也將使資本緩衝更加厚實。

除了新台幣計價債券，台灣人壽亦積極布局海外市場資金來源。據了解，台壽保計畫於今年第3季發行美元計價的10年期次順位公司債，規模逾1億美元，票面利率約6%。此舉將進一步分散籌資來源，並為資本實力持續增添動能。

公司債 新台幣 台灣人壽 壽險公司 資本適足率

相關新聞

併購三商美邦人壽？永豐金被點名「潛在買方」 總座朱士廷回應了

三商美邦人壽再傳出售消息，永豐金被外界點名為其中一家潛在買方，對此，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上回應媒體提...

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月...

遠東銀現增新股定價敲定！每股11.06元 較市價約打八折

遠東銀（2845）今天公告現金增資新股定價為每股11.06元，以現增新股數敲定為4.83億股計算，預計現金增資可籌資規模...

台灣人壽成功發行208.1億元台幣次順位債 美元次順位債規畫中

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今天完成發行新台幣208.1億元長天期無擔保次順位公司債，並獲投資人熱烈認購，順...

傳老牌壽險三商美邦人壽將出售？ 金管會：未收到函報資料

市場傳出三商美邦人壽出售消息，並採邀請制。金管會今天表示，保險公司是否出售股權屬於業者商業考量，目前沒收到三商壽函報相關...

國票證券董事會提臨時動議 獨董陳學彥反對

國票金控（2889）明年全面改選，改選前茶壺內風暴延燒，國票證券8月15日董事會最終流會，未能通過財報。而國票金26日代...

