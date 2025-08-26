台灣人壽成功發行208.1億元台幣次順位債 美元次順位債規畫中

中信金（2891）旗下子公司台灣人壽今天完成發行新台幣208.1億元長天期無擔保次順位公司債，並獲投資人熱烈認購，順利完成募集。此舉展現市場對台灣人壽經營績效與財務實力的高度信任，亦將進一步提升資本適足率（RBC），強化公司在金融市場波動中的抗壓能力。

此次公司債發行分為兩個天期：10年期票面利率3.75%，發行金額102.1億元；以及15年期票面利率3.88%，發行金額106億元。本次籌資的主要目的是優化財務結構、提升資本適足率，以因應國內外金融環境不確定性，並維持穩健經營。

市場人士表示，壽險業近年面臨新清償能力制度（ICS）與IFRS 17等國際會計準則接軌挑戰，如何提升資本結構與風險承擔能力，是壽險公司經營關鍵。台灣人壽本次成功募集逾200億元長天期次順位債，不僅反映投資人對公司體質與前景的肯定，也將使資本緩衝更加厚實。

除了新台幣計價債券，台灣人壽亦積極布局海外市場資金來源。據了解，台壽保計畫於今年第3季發行美元計價的10年期次順位公司債，規模逾1億美元，票面利率約6%。此舉將進一步分散籌資來源，並為資本實力持續增添動能。