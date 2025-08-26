國票證券董事會提臨時動議 獨董陳學彥反對
國票金控（2889）明年全面改選，改選前茶壺內風暴延燒，國票證券8月15日董事會最終流會，未能通過財報。而國票金26日代子公司國票綜合證券公告獨立董事陳學彥對第十二屆董事會第十九次會議臨時動議表示反對，而本案最終表決未通過。
國票綜合證券表示，獨董吳瑋恩提案：他本人與獨董劉江抱已於8月18日聯合提請召集審計委員會重新調查由該公司員工指控於職場中遭遇不法侵害案件。為確保公司治理程序完整性，於前述審計委員會召集、調查完成並決議前，就該案件公司應不得以任何方式作成說明認定或確認相關事件。對此，獨董陳學彥表示反對。
國票綜合證券說明，本件調查程序係依勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引（第四版）」及公司「執行職務遭受不法侵害預防計劃」等規定辦理，並已依規定時限完成調查報告。
該案出席董事十四席，經舉手表決贊成董事六席，未達出席董事過半數之同意，表決未通過。
