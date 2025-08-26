232條款對供應鏈重組帶來變數 永豐金：台股恐修正2000點

川普關稅對全球經濟帶來影響，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今日表示，在美國降息步調上，他預估，9月、10月、12月持續共降3碼，今年底利率預估落在3.5–3.75％區間。

若232條款上路，黃蔭基分析，關稅對於供應鏈重組、美國設廠帶來許多變數，再加上伺服器、顯示卡、網路交換器、電子零組件等產品都被列入課稅範圍，恐引爆台股修正2千點左右，例如從現在的24000跌至22000點。

黃蔭基也預期會有中秋行情，至於年底的聖誕行情，他則比較保守，因為這一波很多股票已漲3倍了，現在當沖比例都在5至6成，這也和現在股市已到高點有關。