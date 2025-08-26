傳老牌壽險三商美邦人壽將出售？ 金管會：未收到函報資料

快訊

中央社／ 台北26日電
市場傳出三商美邦人壽出售消息，並採邀請制。金管會今天表示，保險公司是否出售股權屬於業者商業考量，目前沒收到三商壽函報相關資料，不便評論。本報系資料庫
市場傳出三商美邦人壽出售消息，並採邀請制。金管會今天表示，保險公司是否出售股權屬於業者商業考量，目前沒收到三商壽函報相關資料，不便評論，也嚴正澄清沒有媒體報導所謂因金管會高層懇談，三商壽大股東因此願意出售股權之事。

市場傳出老牌壽險三商美邦人壽將出售，採取「邀請制」，有3金控、1壽險收到邀請函。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上表示，保險公司是否出售股權，屬於商業考量，截至目前金管會沒有收到三商壽就出售案函報相關資料，不方便評論；對於因金管會高層懇談，三商壽大股東才願意出售股權的報導，金管會也澄清沒有此事。

三商美邦人壽去年底資本適足率（RBC）僅136.3%，連續6期（1期為半年）未達200%標準。金管會7月底開罰三商壽，也限期三商壽1個月內提出具體可行的改善計畫。

蔡火炎表示，目前尚未收到三商壽改善計畫，會審視業者所提的計畫可執行性以及是否可達成目標，若有問題也會跟公司持續溝通。

