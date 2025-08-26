銀行房貸荒！ 保險公司吃補、3月新增房貸量較兩年前激增五倍

據聯徵中心統計，今年3月保險公司新增房貸量為657件，雖然數量不是特別多，但卻是2023年3月的五倍，顯示保險公司在這波房貸吃緊狀況下，也開始慢慢爭取一些房貸業務，雖然仍遠低於一般銀行與農漁會，但仍給想要申貸房貸民眾一個新的選擇。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等狀況下，幾乎退出房貸市場，多以客戶服務為主，不過在銀行端的資金吃緊後，房貸利率逐漸調高，壽險業也開始願意爭取一些房貸業務，提供民眾多元房貸管道的方案。

曾敬德指出，現在銀行端資金吃緊，有需求的民眾也會往農漁會、網銀與保險公司看看有沒有申辦的機會。

統計顯示，上一波景氣高峰的2013年，保險公司的房貸一個月新增數量可達3,300餘件，之後陸續開始減少房貸業務。