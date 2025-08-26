《小遠贏了》x《十樂不設》首度合體 遠東銀打造親子理財實境秀

遠東銀行（2845）積極推動金融素養教育，日前在忠孝分行樂活沙龍舉辦《小遠贏了》x《十樂不設 $進人生》實境直播講座，以「爸媽不是ATM～建立孩子正確的金錢觀」為主題，吸引超過百組家庭透過現場與線上方式參與，一同探討如何在生活中培養孩子正確的理財態度與金錢價值觀。

遠東銀表示，本活動首度結合YouTube頻道《小遠贏了》與Podcast節目《十樂不設 $進人生》雙自媒體平台同步播出實境秀。由知名主持人梁赫群領航主持，邀請遠東銀個人金融事業群副總經理張小倩，以超過35年金融專業與身為母親的育兒經驗，分享實用的家庭理財策略；以及溝通專家李崇義老師以薩提爾模式剖析親子間常見的金錢衝突，並提供實用解方。希冀透過專業金融與親子教育的跨界對話，推廣「理財即生活管理」的理念。

根據台灣金融研訓院2024年台灣金融生活調查報告指出，在「金融風險抵抗力」的四大面向中，民眾「金融素養」普遍偏低，台灣民眾的「金融健康力」雖有逐漸提升，但財務脆弱者仍有改善空間，就連高學歷受訪者的金融素養也需要提升。張小倩在會中指出，金融素養是一輩子的必修課，應該從小紮根，她分享「321法則」：將收入分為生活支出、理財儲蓄及投資自己三大部分，並鼓勵家長協助孩子建立零用錢管理與「願望清單」制度，學會等待與選擇，避免將父母視為提款機。她強調：「理財不只是存錢，更是一種負責、珍惜與規劃的能力。」

李崇義老師則透過薩提爾「冰山理論」，提醒父母理解孩子在金錢要求背後的情感需求，建議用傾聽與討論取代指責，將衝突轉化為合作的契機。他指出：「理財教育的背後，其實是親子溝通與關係的培養。」活動當天除了專題分享，還設有兒童手作區，讓小朋友在專屬空間體驗手作課程，家長則能安心聆聽講座。現場與線上觀眾透過聊天室與抽獎互動踴躍參與，氣氛熱烈，凸顯台灣家長對親子理財教育的重視。

為及早培養孩童正確的金錢觀，遠東銀2023年起與如果劇團合作兒童理財線上戲劇和特輯，上架於YouTube「小遠贏了」和Podcast「十樂不設 $進人生」自媒體雙平台，使更多孩童受益；另秉持「遠銀十樂 與您同樂」的品牌精神，邀請投資、保險、親子、心理等各領域專家向社會大眾分享各類實用新知，不間斷地製播新內容，獲得許多正面的迴響，未來將持續落實普惠金融精神，舉辦更多元主題講座，陪伴客戶與家庭一同成長。