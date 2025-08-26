併購三商美邦人壽？永豐金被點名「潛在買方」 總座朱士廷回應了

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
被外界點名有意併購三商美邦人壽，永豐金總座朱士廷今日表示非當務之急。圖/本報資料照片
三商美邦人壽再傳出售消息，永豐金被外界點名為其中一家潛在買方，對此，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上回應媒體提問指出，現階段當務之急將以完成併京城銀行、柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc及台灣匯立證券等三個併購案的整併為主，因此對壽險標的則會先進行研究，去評估未來壽險將在金控的版圖裡扮演何種角色。

對於合併京城銀之後會否裁撤據點？永豐銀行總經理莊銘福回應，不打算裁撤任何分行，實體通路的效益與客戶的接觸仍很重要，因此，不會裁撤分行，而是去把效益做大。朱士廷也指出，而且未來196家分行裡，只有5家分行在500公尺之內重疊，因此較不需裁撤，目前目標為一年內二家銀行完成整併。

永豐金今年上半年稅後淨利為126億元，年增3.4%，每股稅後盈餘（EPS）0.99元，續創歷史同期新高，成長率明顯優於同業的-23.1%；年化股東權益報酬率（ROE）達12.35%，每股淨值為16.24元。若以過去5年年複合成長率（CAGR）來看，達17.4%，也優於同業合計的8.6%。

永豐金上半年整體淨收益355.4億元，創歷史同期新高，主要來自銀行子公司獲利穩健成長，利息淨收益達173.1億元，年增46.0%，大幅成長受惠於美元資金成本降低，以及自2025年1月15日起已取得柬埔寨領先的微型存款金融機構Amret Plc.80%股權並認列收益；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增29%。

永豐銀行上半年稅後淨利達111.4億元，年增14.6%，莊銘福對此表示，主要受利息淨收益及手續費淨收益的顯著成長推動，上半年年化ROE達12.03%，相較過去幾年大幅提升，Amret的加入進一步地提升永豐銀行的存放利差(Spread)及淨利差(NIM)，並加強海外市場的成長動能。

永豐金控 永豐銀行 京城銀行 三商美邦人壽

