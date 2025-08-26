快訊

房市低迷加寬限期滿 房貸及土建融逾放雙升

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
房市低迷加寬限期滿，房貸及土建融逾放雙雙上升。圖為示意圖。圖／本報資料照片
金管會今日公布最新的本國銀行不動產放款逾放統計，雖然房貸逾放比率仍維持在0.08%，並未增加，但已較6月微增1.46億元，而且因為寬限期（付息不還本的期間）期滿而沒有足夠的還款能力也入列逾放原因，隨著新青安房貸寬限期陸續到期，未來房貸逾放比會否繼續上揚，備受矚目。

此外，統計也顯示，建商因銷售情況不佳導致的資金周轉不靈所產生的土地建築融資逾放，已使7月的逾放比或金額都雙雙增加。

銀行局統計顯示，土建融的7月逾放35.35億元，逾放比為0.09%，較6月增加4.03億元，逾放比增加0.01個百分點，銀行局副局長侯立洋說明，這和建商營業收入減少，使資金周轉不靈有關；銀行業者指出，近來預售屋的解約潮，以及銷量不佳等情況，已使小型建商招架不住，無法償還銀行本息，小型建商會否陸續出現倒閉，也引發市場高度關注。

金管會最新統計顯示，7月的購置自用住宅房貸餘額為11兆3118億元，月增560億元，侯立洋指出，主要為銀行配合政府政策增加動撥新青安、公教住宅房貸等增加有關，另外，土建融餘額7月底為3兆8757億元，月增69.09億元。

對於房貸逾放情況，侯立洋指出，購置住宅貸款7月的逾放比為0.08%，與6月相同，逾放餘額87.83億元，月增1.46億元，據金管會向國銀了解，和客戶個人因素導致還款能力下降、這些個人因素包工作不穩、投資失利、財務周轉失靈，另外中小企業主的還款能力亦受影響。此外，也和貸款戶寬限期滿加重還款負擔有關；侯立洋分析，0.08%的逾放比相較109年的0.12%仍低，且低於平均逾放0.16%，這顯示銀行的房貸業務資產品質算控制得不錯。

其中對於寬限期滿的影響，據了解，寬限期滿還不出房貸的主要和新青安的房貸有關，行庫主管指出，新青安的寬限期已陸續進入「期滿高峰期」，貸款戶的償還能力也將考驗大型行庫的房貸業務逾放會否上升。

建商 國銀 金管會 新青安房貸

