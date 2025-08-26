臺灣金董事長凌忠嫄：建構誠信金融環境 將推全台首張木質信用卡

金管會2024年即鼓勵金融機構攜手電信業者、科技公司共同阻詐，臺灣銀行也與國內34家金融機構參與「鷹眼識詐聯盟」，強化科技防詐能力。臺灣金控、臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券26日合作辦理「臺灣金控2025年金融論壇-落實公平待客，建構誠信金融」，臺灣金控董事長凌忠嫄表示，將持續完善誠信治理各項制度，落實公平待客理念，建構誠信金融環境，發揮金融正向影響力。

臺灣金控董事長凌忠嫄致詞時指出，在全球經濟、金融科技的發展下，金融界也面臨了巨大的挑戰，同時也具備了機會，也期盼在誠信的基礎上，創造永續的動能，保護消費者的權益並提升服務品質，為金融產業注入新的動能。她也指出，民眾對臺灣銀行相當肯定與信任，所以我們應該要在既有的基礎之下，發揮更多的誠信經營企業文化。

凌忠嫄表示，在落實誠信文化方面，臺灣銀行於2023年即成功取得ISO 37001反賄賂管理標準，透過BSI英國標準協會對臺灣銀行的財富管理業務進行驗證，成為國內首家通過該驗證的金融機構。

在增強防詐量能上，臺灣銀行不定期辦理教育訓練及宣導講座，強化行員及民眾的防詐意識，並與警方聯手力阻民眾受騙，發揮阻斷不法金流之防護網功能，阻詐成效優異，以2024年為例，總計攔阻詐騙607件，總金額新臺幣5億1,773萬餘元，在全體金融機構中名列前茅。臺灣銀行表示，透過第一線同仁警覺及暖心關懷來守護客戶存款，亦訂有獎勵措施，表揚營業單位反詐騙工作成效，鼓舞同仁士氣，發揮金融誠信服務，落實公平待客的理念。

臺灣銀行長期以來秉持誠信、穩健的經營理念，致力落實「公平待客」之核心宗旨，實踐「誠信經營」之企業文化。在防阻詐騙，保護客戶財產方面，臺灣銀行除積極配合金管會政策，增強防堵量能外，近年來更全力協助民眾提升識詐能力，除了赴各地學校、機構單位進行金融知識與防制詐騙宣導講座活動，並擴大至銀髮族、兒少族群及國軍單位。

臺灣銀行表示，將繼續遵循金管會各項防制詐騙精進措施，協助民眾獲得正確金融知識及理財觀念，提升民眾的防詐意識與警覺心，並持續完善誠信治理各項制度，落實公平待客理念，建構誠信金融環境，發揮金融正向影響力，為守護民眾財產安全努力。

另外，臺灣銀行積極落實綠色及轉型金融行動方案，凌忠嫄表示，28日臺灣銀行將推出全台首張以木材打造的感應式信用卡—「綠行卡 Green Go Card」，是臺灣首張以木質(櫻桃木)製作的感應式信用卡，材質選用通過全球森林管理委員會（FSC）認證的環保木材，兼具自然質感與環境友善，減少塑料使用，傳達臺銀對環境保護與減碳的堅定承諾。

臺灣金控、臺灣銀行、臺銀人壽、臺銀證券26日合作辦理「臺灣金控2025年金融論壇-落實公平待客，建構誠信金融」，邀請政治大學 AI 創新實驗室執行長謝明華、趨勢科技台灣區總經理洪偉淦以專業分享科技防詐、金融誠信治理等最新策略。另外，在日益重視防制洗錢的國際趨勢下，過去，臺灣金控及各子公司皆積極落實法令遵循、強化金流之透明度及誠信治理，為因應金管會去年推出「亞資中心」計畫，金流為其發展資產管理中心的五大面向之一，爰本論壇邀請到金管會銀行局副局長王允中、臺灣士林地檢署主任檢察官羅韋淵、行政院洗防辦諮議劉芯羽、臺灣金控法遵長林宜保就「借鏡國際金融透明度，強化我國金融服務」為題進行座談，期能更強化我國金融服務透明度。