升值僅一日行情？新台幣今走勢轉弱 貶破30.5元關卡
新台幣升值在昨日一日行情後，今日回歸貶值走勢，終場貶值1.05角，收在30.555元。
今日新台幣開盤一路偏弱整理，午盤前貶值幅度較小，不過下午開始出現美元買盤，匯銀主管表示，市場已經消化美國聯準會降息的消息，「升值僅是一日行情」。
匯銀主管進一步說明，美元上半年的貶值幅度偏大，年底前回升機率較高，加上美國景氣韌性很強，因此新台幣預計還有貶值空間，中央銀行似乎也願意讓匯價略微回貶，不排除往31元關卡邁進。
