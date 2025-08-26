銀行不敢放款 保險業搶房貸業務、提供多元方案

根據聯徵中心最新統計，今年三月保險公司的新增房貸量為657件，是2023年三月的五倍，保險公司在這波房貸吃緊狀況下，開始爭取房貸業務。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，保險公司過去礙於通路、成本與產品競爭力等狀況下，幾乎退出房貸市場，不過，在銀行端資金吃緊後，壽險業開始爭取業務，提供民眾多元房貸管道的方案。

統計顯示，上一波景氣高峰的2013年，保險公司房貸一個月新增數量最多可達3300件以上，後續陸續開始減少房貸業務，2023年1月創下單月67件的最低量。不過，去年央行第七波房市管控後，保險公司每月新承做量逐漸增加，去年第四季與今年第一季平均每個月新增承做房貸數量都近600件。

利率方面也跟銀行相去不遠，今年3月全體銀行平均房貸利率為2.326%，信用合作社的利率為2.76%，農漁會利率為2.32%，保險公司為2.34%。