投資等級債基本面和收益穩健 看好受惠降息的資本利得機會
美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示勞動市場供需放緩、就業下行風險上升，可能需要調整政策。市場解讀鮑爾鷹派態度轉鴿，最快9月聯準會啟動預防性降息。合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，著眼於降息有利於債市行情，目前正是布局投資債券產品的好時機。
回顧歷史經驗，過去數次的降息循環周期，債市皆有亮眼的表現，統計1995年至2022年四次聯準會主要降息循環周期，彭博全球綜合債券指數總報酬率平均約21.7%，其中2001年至2004年的13次降息期間，總報酬率達31.9%，2007年至2015年的10次降息期間，總報酬率達30.6%。
楊嘉煒指出，目前各類主要債券的價格大多處於歷史相對低檔的折價區，殖利率高於長期平均值，整體來看，投資價值具吸引力。當前金融市場處於一個轉折點，隨著聯準會利率政策將轉向，未來債券市場資本利得可期，建議投資人將部分資金轉入債市。其中投資等級債因信用評等相對高，基本面和收益相對穩健，不僅降息可受惠，且與股市相關性低，在金融市場可能因關稅議題或地緣政治因素影響而波動時，可提供保護力。根據彭博數據統計，投資級債券指數自1973年至2024年平均年報酬率有7.2%，在川普第一任期投資級債市則累積上漲31%。
