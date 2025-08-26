快訊

投資等級債基本面和收益穩健 看好受惠降息的資本利得機會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，著眼於降息有利於債市行情，目前正是布局投資債券產品的好時機。圖／AI生成
美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示勞動市場供需放緩、就業下行風險上升，可能需要調整政策。市場解讀鮑爾鷹派態度轉鴿，最快9月聯準會啟動預防性降息。合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，著眼於降息有利於債市行情，目前正是布局投資債券產品的好時機。

回顧歷史經驗，過去數次的降息循環周期，債市皆有亮眼的表現，統計1995年至2022年四次聯準會主要降息循環周期，彭博全球綜合債券指數總報酬率平均約21.7%，其中2001年至2004年的13次降息期間，總報酬率達31.9%，2007年至2015年的10次降息期間，總報酬率達30.6%。

楊嘉煒指出，目前各類主要債券的價格大多處於歷史相對低檔的折價區，殖利率高於長期平均值，整體來看，投資價值具吸引力。當前金融市場處於一個轉折點，隨著聯準會利率政策將轉向，未來債券市場資本利得可期，建議投資人將部分資金轉入債市。其中投資等級債因信用評等相對高，基本面和收益相對穩健，不僅降息可受惠，且與股市相關性低，在金融市場可能因關稅議題或地緣政治因素影響而波動時，可提供保護力。根據彭博數據統計，投資級債券指數自1973年至2024年平均年報酬率有7.2%，在川普第一任期投資級債市則累積上漲31%。

表：投資級債市年度總報酬率。註：投資級債指數為ICE美銀美林美國公司債指數。資料來源：彭博 合庫投信 霸菱整理 單位：%
表：投資級債市年度總報酬率。註：投資級債指數為ICE美銀美林美國公司債指數。資料來源：彭博 合庫投信 霸菱整理 單位：%

相關新聞

銀行不敢放款 保險業搶房貸業務、提供多元方案

根據聯徵中心最新統計，今年三月保險公司的新增房貸量為657件，是2023年三月的五倍，保險公司在這波房貸吃緊狀況下，開始...

投資等級債基本面和收益穩健 看好受惠降息的資本利得機會

美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示勞動市場供需放緩、就業下行風險上升，可能需要調整政策。市場解讀鮑爾鷹派態度轉鴿...

聯博宣布亞太區新領導層 聯博投信董事長翁振國升至亞太區副執行長

全球大型資產管理公司聯博集團26日宣布亞太區的領導層將進行交接，原聯博集團全球機構業務主管Michael Thompso...

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月...

惠譽信評：新台幣匯率波動短期內持續影響台灣壽險財務表現

亞太地區包括台灣，在貿易開放度及對美國需求的依賴程度均較高，因此特別容易受到美國關稅風險及外匯波動的影響。惠譽認為，台灣...

國泰證券落實普惠金融精神 多檔債券最低申購面額只要1千美元

美國聯準會（Fed）至今利率連五凍，也為債券市場帶來轉機。相較於股市的劇烈波動，債券提供較為穩定的收益來源。為滿足年輕人...

