投資等級債基本面和收益穩健 看好受惠降息的資本利得機會

美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示勞動市場供需放緩、就業下行風險上升，可能需要調整政策。市場解讀鮑爾鷹派態度轉鴿，最快9月聯準會啟動預防性降息。合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，著眼於降息有利於債市行情，目前正是布局投資債券產品的好時機。

回顧歷史經驗，過去數次的降息循環周期，債市皆有亮眼的表現，統計1995年至2022年四次聯準會主要降息循環周期，彭博全球綜合債券指數總報酬率平均約21.7%，其中2001年至2004年的13次降息期間，總報酬率達31.9%，2007年至2015年的10次降息期間，總報酬率達30.6%。