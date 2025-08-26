聯博宣布亞太區新領導層 聯博投信董事長翁振國升至亞太區副執行長

全球大型資產管理公司聯博集團26日宣布亞太區的領導層將進行交接，原聯博集團全球機構業務主管Michael Thompson將擔任亞太區執行長，聯博投信董事長翁振國（Derek Yung）將擴大職責，成為亞太區副執行長。現任亞太區執行長高愛捷（Ajai Kaul）在聯博公司工作 32 年後將於 2025 年底退休。聯博管理資產達8,290億美元。

聯博表示，Michael Thompson將領導聯博集團在亞太地區的業務成長、客戶與通路及策略規劃。在客戶管理和金融服務領域 30 年的職業生涯中，Michael Thompson將為集團帶來豐富的領導經驗和對該地區的深入了解。他將在適當的時候從倫敦搬往新加坡。

聯博表示，翁振國在聯博工作27年，因為在亞太區的專業與經驗和對公司的長期承諾而廣受尊敬。這次職責擴大，翁振國將投入並協助聯博在亞太市場的持續增長和成功。

聯博總裁兼執行長Seth Bernstein表示，「Michael Thompson和翁振國都帶來全球客戶服務和營運的成功經驗，使他們有能力領導我們的亞太業務。我們感謝Ajai在過去32年中為我們公司做出的非凡貢獻。我期待新的領導層能在Ajai建立的堅實基礎上持續擴大我們在該地區的影響力，並為持續成長且多元的客戶提供服務。」

聯博指出，新的亞太區領導團隊將在高愛捷的成功基礎上再接再厲。 Michael Thompson和翁振國發布聯合聲明表示：「我們很榮幸在關鍵時刻擔任聯博亞太地區的領導職務。隨著我們深化對這個充滿活力市場，包含對我們的員工和科技的投入，我們將專注於成長和創新的機會。最重要的是，聯博以客戶為先的準則和全球視野的獨特之處讓我們能夠協助投資人應對複雜的投資市場，並提供風險調整後的回報。」