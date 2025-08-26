快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月確定不會降息，但12月就很難說，目前美國232條款是很大的不確定因素。圖／路透
永豐金首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月確定不會降息，但12月就很難說，目前美國232條款是很大的不確定因素。圖／路透

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月確定不會降息，但12月就很難說，目前美國232條款是很大的不確定因素，也可能造成台股大回檔。

黃蔭基預測，今年台股仍有機會突破2萬4,551的高點，今年會有中秋節行情，但聖誕節和元旦行情就很難說了。預估明年台股高點約2萬6,180點。

至於新台幣匯價，黃蔭基認為目前趨勢上偏貶值。但影響匯價因素很多，下半年會有「匯率操縱報告」的壓力，也不排除可能回測29~28.5之間。

據了解， 今年底出爐的美國匯率操縱報告，觀察時間是2024年下半年至2025年上半年，也就是說，年底的報告才會顯露央行近期進場調節，是否踩到匯率操縱的第3項指標。

台股 降息 匯率 央行 永豐金 新台幣

相關新聞

銀行不敢放款 保險業搶房貸業務、提供多元方案

根據聯徵中心最新統計，今年三月保險公司的新增房貸量為657件，是2023年三月的五倍，保險公司在這波房貸吃緊狀況下，開始...

投資等級債基本面和收益穩健 看好受惠降息的資本利得機會

美國聯準會主席鮑爾日前在全球央行年會上表示勞動市場供需放緩、就業下行風險上升，可能需要調整政策。市場解讀鮑爾鷹派態度轉鴿...

聯博宣布亞太區新領導層 聯博投信董事長翁振國升至亞太區副執行長

全球大型資產管理公司聯博集團26日宣布亞太區的領導層將進行交接，原聯博集團全球機構業務主管Michael Thompso...

台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月...

惠譽信評：新台幣匯率波動短期內持續影響台灣壽險財務表現

亞太地區包括台灣，在貿易開放度及對美國需求的依賴程度均較高，因此特別容易受到美國關稅風險及外匯波動的影響。惠譽認為，台灣...

國泰證券落實普惠金融精神 多檔債券最低申購面額只要1千美元

美國聯準會（Fed）至今利率連五凍，也為債券市場帶來轉機。相較於股市的劇烈波動，債券提供較為穩定的收益來源。為滿足年輕人...

