台灣央行12月會降息？經濟學家喊很難說 台幣留意「匯率操縱報告」

永豐金（2890）首席經濟學家黃蔭基預測，今年Fed降息3碼，9月就會啟動降息，年底利率將降至3.5%；至於台灣央行9月確定不會降息，但12月就很難說，目前美國232條款是很大的不確定因素，也可能造成台股大回檔。

黃蔭基預測，今年台股仍有機會突破2萬4,551的高點，今年會有中秋節行情，但聖誕節和元旦行情就很難說了。預估明年台股高點約2萬6,180點。

至於新台幣匯價，黃蔭基認為目前趨勢上偏貶值。但影響匯價因素很多，下半年會有「匯率操縱報告」的壓力，也不排除可能回測29~28.5之間。

據了解， 今年底出爐的美國匯率操縱報告，觀察時間是2024年下半年至2025年上半年，也就是說，年底的報告才會顯露央行近期進場調節，是否踩到匯率操縱的第3項指標。