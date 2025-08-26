這檔ETF給力 金融超級法說周、輝達財報將登場

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金融超級法說周將於本周登場！總計有五家金控與一家銀行股接力召開法說會，包括富邦金（2881）、兆豐金（2886）、新光金（2888）、永豐金（2890）及華南金（2880）等，法人普遍看好金融業將受惠於保險業投資收益回升；國泰投信認為，投資人可關注兼具金融股穩健收益與產業成長動能的投資工具，以股民數最高的ETF國泰永續高股息（股票代碼：00878）來看，產業均衡配置金融、AI及傳產等，不僅有望享受金融業配息題材，更能兼顧多元產業紅利。

00878經理人游日傑指出，本周除金融業法說大事，還有全球半導體龍頭輝達（NVIDIA）預定8月27日美股盤後公布第2季財報，也可能連動台股表現，市場關注執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續規畫的看法，華爾街預估，輝達上季營收將達到459億美元，年增約53%，每股盈餘將年增48%、達1.01美元；KeyBanc的預估更樂觀，預估營收將達471億美元，每股盈餘1.05美元，顯示關稅與地緣政治疑慮並未減緩其成長動能，輝達財報及財測往往被視為評估整體AI市場發展的重要風向球，屆時若輝達財報樂觀，有望為科技類股帶來利多，可關注有AI成分股的高股息ETF，有配息機制作為下檔防護。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878結合ESG及高息股，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，不僅擁有近3成金融保險族群，亦有半導體族群2成、電腦及周邊設備類股2成，成分股包含國泰金（2882）、中信金（2891）、聯電（2303）、聯發科（2454）、華碩（2357）、日月光（3711）等，金融股波動緩和，可作為投組的防守部位，電子與半導體產業為台灣經濟成長的核心動能，可扮演股價上攻角色，「攻守兼備」避免過度依賴單一產業，截至8月22日，基金規模已達新台幣4,374億元，今年以來歷經台股震盪，仍正成長610.9億元，顯見市場熱度。

國泰投信研究團隊指出，受惠人工智慧需求續增，電子產品表現佳，最新7月外銷訂單金額為576.4億美元，續創歷年同月新高紀錄，年增15.2％寫下連六紅，預估8月外銷訂單仍可維持雙位數成長，展望下半年出口表現，人工智慧、高效運算及雲端資料服務等應用持續拓展，加上消費性電子產品進入備貨旺季，有助外銷接單動能穩定成長，投資人可採取定期定額策略布局00878，不錯過AI產業商機，兼顧收益與成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

