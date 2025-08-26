2025國泰卓越獎助計畫開放報名 預計頒近千萬元獎助金支持青年築夢

為落實「青年培力」的責任與使命，國泰慈善基金會、國泰世華銀行基金會、國泰建設文教基金會長年舉辦「國泰卓越獎助計畫」，透過獎助學金，支持青年築夢。2025年「國泰卓越獎助計畫」已開放報名，報名時間自即日起至9月26日止，預計將頒發近千萬獎助學金，鼓勵熱衷於環境守護、教育培力、銀髮關懷、詐騙防制等公益行動的青年貢獻所長。截至2024年，國泰慈善基金會已獎助18,860名優秀青年，累計發放逾2.28億元獎助學金，成為年輕學子撬動社會及環境改變的強力後援。

2025年「國泰卓越獎助計畫」分為二大類別甄選，「特色獎助類」鼓勵高中職、大專院校之學生個人或團體，提出具利他精神、有助社會正向改變的ESG公益提案或特色研究，提案主題涵蓋環境永續行動、教育與社區發展、新興議題等，每案最高獎勵20萬元，預計獎助20組團隊。「卓越學子類」則扶助家境清寒、在校學習優異的高中職學子，期盼能助其專心向學、擁有平等的求學機會，透過教育培力翻轉未來人生，預計錄取100名、每名獎助5萬元。

國泰金控為落實集團「氣候」、「健康」、「培力」三大永續發展主軸，積極聚焦「社會培力」，自1980年起，透過獎助學金等多元培力機制支持青年勇敢築夢，鼓勵學子克服求學困難，在不同領域為環境、社會公益貢獻所長，獎助對象均為一般學生(不限客戶身分)，讓弱勢學子不因家庭因素而限制其發展機會，並鼓勵青年實際參與公益行動，為當下重大社會、環境議題，提出年輕世代特有的青春解方。例如：2024年獎助清華大學「Fix and Chat維修聊天室」免費為民眾維修廢棄家電；支持嘉義東吳高職「掌聲鼓勵」團隊帶領長者學習鼓樂等，協助擴散青年影響力，為社會帶來正向改變。