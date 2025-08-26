永豐金法說會／上半年獲利續創高 10月開始認列京城銀、匯立證收益

永豐金（2890）26日舉行第二季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，永豐金上半年稅後純益126億元，年增3.4%，EPS為0.99元，續創歷史新高。永豐金將於10月開始認列京城銀、匯立證收益。對於市場關切永豐金是否會展開對壽險的併購，朱士廷表示，我們在上一季就表示，現在正在認真研究。至於關稅的變數對市場的影響，朱士廷表示，對第四季保持審慎。

永豐金控上半年整體淨收益355.4億元，創歷史同期新高。主要來自銀行子公司獲利穩健成長，利息淨收益達173.1億元，年增46.0%，大幅成長係受惠於美元資金成本降低，以及自2025年1月15日起已取得柬埔寨領先的微型存款金融機構Amret Plc.80%股權並認列收益；即使不計入Amret的貢獻，利息淨收益仍年增29%。

金管會於2025年6月19日核准永豐金控以現金與股份轉換取得京城銀100%股權，10月1日為股份轉換基準日，正式成為永豐金控旗下子公司，並預計於明年第四季完成與永豐銀行的合併，此一合併案將優化永豐金控在南北區域的布局，京城銀行在中南部地區擁有扎實的企業金融基礎，與永豐銀行在北部市場的穩健經營形成互補。

此外，永豐金證券吸收合併台灣匯立證券也已於2025年8月5日獲金管會核准，合併基準日訂於2025年10月20日，匯立證券在外資法人市場具備穩固的服務經驗，其商品、外資客群及研究團隊與永豐金證券具有高度互補性，預期將提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，進一步強化外資客戶服務能力、產品多元性及國際市場能見度。