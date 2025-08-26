惠譽估台灣2026至2027年經濟成長率2.7%

惠譽信評於8月5日確認台灣的評等為AA，展望穩定。惠譽信評亞太區主權評等副總經理Sagarika Chandra表示，本次台灣的評等受益於其穩健的信用基礎，包括強勁的外部資產負債表、審慎的財政管理政策，以及具競爭力的經營環境。主要限制因素在於台灣作為規模較小、開放且依賴出口的經濟體，易受外部需求衝擊，複雜且日益緊張的兩岸關係，以及人均收入相較於相同評等區間的經濟體較低。

Sagarika Chandra表示，台灣的成長率展望仍受惠於人工智慧相關產品需求持續帶動出口強勁，以及民間消費適度成長。台灣的先進製程技術和專業的半導體生態系統使其擁有強大的競爭優勢，預期2026至2027年間台灣將取得相當穩健的成長率2.7%。民間消費將維持韌性，這也源於薪酬實際成長率為正值。但對台灣2025年下半年成長率的預期面臨重大不確定性，包括美國關稅的影響。

成長率展望的下行風險可能來自：台灣主要貿易夥伴的成長大幅放緩；全球人工智慧 (AI) 支出熱潮需求減弱；及地緣政治緊張局勢和美國貿易策略的不確定性。

惠譽指出，台灣的外部資產負債表在惠譽授評的同業中名列前茅，有賴於持續的大規模經常帳順差。截至2024年底，淨外部債權部位佔GDP比重214%，相對「AA」評等經濟體的中位數（佔GDP的6.4%）而言，表現強勁。儘管資本流動呈現波動，但自2025年初至6月為止，台灣外匯存底仍增加。5月新台幣大幅升值促使中央銀行進場干預以穩定貨幣並限制壽險業的損失。匯率急劇大幅升值的壓力可能會對金融穩定構成巨大挑戰。即使保險業產生大量或有負債，政府強勁的財政狀況足以承擔這些或有負債風險 。

台灣的公共財政優於許多同評等國家。2024年政府整體財政收支呈現盈餘，超出原定赤字目標。惠譽預期2025年政府整體財政仍將維持盈餘，主要是基於預測收入優於預期。不過，國防、社會福利及支持經濟復甦措施支出的增加對預測構成下行風險。

惠譽預計政府債務與GDP比率將在中期持續下降，從2024年的31%逐步降低，反映出低赤字和穩健的經濟成長。預期台灣政府將一如往年動用累積的財政儲備，為額外的支出需求提供部分資金，從而限制債務增加。惠譽認為，政府秉持穩健審慎的財政管理政策，確保公共債務遠低於《公共債務法》規定的GDP 50%上限，有助於維持其中期財政紀律。