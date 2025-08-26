證交所：全體1869家上市櫃企業8月底前完成永續報告

快訊

中央社／ 台北26日電

證交所董事長林修銘今天表示，台灣公司治理與國際實務逐步接軌，在永續揭露上已達成3大成果，涵蓋GRI全面實施、IFRS準則分階段落實，以及數位化與XBRL應用。截至今年8月底前，1869家上市櫃公司將全數完成參照GRI準則編製的永續報告。

林修銘今天出席由中華民國會計研究發展基金會主辦的2025 ESG高峰會。他表示，台灣在永續揭露上的3個重要進展，其中一個為全面採用GRI準則。

他指出，金管會持續推動公司治理與國際實務接軌，已為台灣上市櫃公司建立穩固的永續治理基礎，並要求上市櫃公司參考全球永續性報告協會（GRI）發布的GRI準則編製永續報告書。截至今年8月底，1869家上市櫃公司都將發布參照GRI準則的永續報告，以回應投資人的期待。

另一個為分階段採用IFRS S1與S2準則。2023年金管會發布「我國接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則藍圖」，依公司規模分3階段實施IFRS永續揭露準則，目標在2028年讓所有上市櫃公司全面採用相關準則。

第3為推進數位化永續報告與XBRL應用。他說，數位化在提升ESG報告效率與透明度上扮演關鍵角色。2024年證交所推出「ESG數位平台」，協助企業更容易、且具成本效益編製ESG報告。

為進一步服務投資人，證交所建置「ESG InfoHub資訊平台」，透過儀表板提供ESG數據查詢服務，截至今年7月此平台已突破65萬次瀏覽量。

他說，台灣上市櫃公司從GRI全面實施，到IFRS會計準則的分階段採用，再到數位化報告的推動，證交所將持續與國際夥伴緊密合作，以強化資本市場的永續發展與全球競爭力。

ESG 證交所

