臺灣指數公司最新「TIP 台灣永續評鑑」結果 揭示於 IR 議合服務平台

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

臺灣指數公司（Taiwan Index Plus, TIP）表示，為金融機構省去繁瑣的資料蒐集及ESG評級事務，提升永續金融工作效率，「TIP台灣永續評鑑」藉由社會（Society）、經濟（Economy）、環境（Environment）及揭露（Disclosure）四大構面（SEED）、22項重大議題，設計接軌國際永續趨勢並貼近在地的三百多道題項，系統性檢視企業因應永續議題的機會與風險。

「TIP台灣永續評鑑」透過蒐集公開資料、以一致性地資料處理程序，控管品質，對我國上市上櫃公司定期進行企業永續發展績效評比。目前國內有6檔獲金管會認可ESG基金追蹤的標的指數使用「TIP台灣永續評鑑」，合計資產規模超過400億元。

為協助機構投資人及時掌握永續投資相關風險，定期產製與派送「TIP台灣永續評鑑」資料庫服務，今年9月起，每月產製與派送上市上櫃公司「裁罰紀錄」與「重大性事件評估」資料，可更充分支援訂閱用戶及時監控永續風險與檢視投資決策。

臺灣指數公司將最近年度上市上櫃公司之「TIP台灣永續評鑑」結果與摘要說明，揭示於IR議合服務平台（https://irengage.taiwanindex.com.tw/），請各上市上櫃公司可至IR議合服務平台註冊後登入查詢，IR議合服務平台亦同步以電子郵件寄送各公司之評鑑結果摘要及回饋表單，期望能協助上市櫃公司在未來永續策略制定與實踐上提供參考價值。即日起至9月30日止，各公司如有任何補充事項，可填寫回饋表單，並提供公開可驗證之相關佐證資料（例如：最新一期永續報告書、公司年報、官方網站公開資訊等），以電子郵件方式寄送至 irengage@taiwanindex.com.tw ，評鑑團隊將據此進行整體評估。

IR議合服務平台提供「法說會服務」、「IR專區」、「ESG加值資訊」、「議合媒合服務」等四大面向服務，各上市上櫃公司只要註冊即可免費使用。未來「TIP台灣永續評鑑」結果及摘要說明，將持續透過IR議合服務平台提供予已註冊之上市上櫃公司，尚未註冊公司如希望持續收到，請email至 irengage@taiwanindex.com.tw索取專屬註冊連結；欲瞭解更多服務內容，請詳IR議合服務平台網站。

