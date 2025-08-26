惠譽：壽險大股東持續評估回報率 可能出現更多併購活動

國際評級機構惠譽認為，鑒於新業務的持續成長及TW-ICS明年即將實施，壽險公司持續強化資本結構將不可避免。儘管美國關稅及新台幣匯率波動，壽險業今年前六個月新契約保費總額年增35%。然而，壽險公司亦將持續評估其資本成本與回報率。長遠來說若成本明顯高於報酬，不排除壽險公司股東考慮出售持股，市場上可能因此出現更多併購活動。

惠譽信評亞太區保險評等資深副總經理王長泰今於「惠譽看台灣2025記者會」表示，台灣壽險產品的長期需求將高度取決於台灣經濟表現變化，由美國關稅政策導致的經濟波動短期內應不會對壽險產品的需求造成太大的直接衝擊。然而，由於台灣壽險公司普遍存在較大的貨幣錯配現象，部分新台幣保單負債由美元資產支持，由關稅政策引致的新台幣兌美元外匯波動，在短期內將持續干擾壽險公司經營業績的穩定性。

保發中心統計，截至2025年5月底，壽險業約有69%的投資資產為外幣資產，合共新台幣約22兆元，主要為美元計價的企業債券等固定收益類型證券。雖然部分外幣資產是用來支撐其外幣計價保單，但部分美元資產則來自以新台幣計價的保險負債。2024年全年整體壽險業外幣保單新契約保費佔整體新契約保費收入的比重約為38%。鑒於貨幣錯配風險，台灣壽險公司一直積極透過傳統避險或一籃子避險等方式來管理其匯率波動風險。目前，惠譽估計壽險公司對約60%至70%的外幣資產進行避險。鑒於貿易戰引發的外匯波動，新台幣在5月初兩天內兌美元大幅升值8%，在今年7月初較2024年底曾經升值超過11%。

台幣匯率波動嚴重影響壽險公司前6月份的財務表現。根據金管會統計，台灣壽險業於2025年6月底稅前損益合計為35億元，較去年同期大幅減少2,110億元或98.4%。若計入兌換和避險損益、避險工具成本及外匯準備金淨變動，截至6月底的外匯損失合計約為5,220億元(2024年6月底外匯損失合計為1,123億元)。壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為2,335億元，較去年底增加139億元。今年前六個月壽險公司股東權益下降16%。

王長泰表示，因應資本市場波動及匯率劇烈變動，金管會於6月推出多項新措施以抵禦匯率市場劇烈波動對壽險造成的不利財務表現。監管機關允許保險公司採用匯率均價基礎計算自有資本及風險資本等。由於多家壽險公司申請暫行措施，釋出的責任準備金轉為外匯價格準備金或轉稅前損益，加上部分投資獲利，帶動壽險業從前5個月的營運虧損，到6月份轉為大幅獲利，壽險業在2025年上半年累計獲利再度轉正。

惠譽認為，隨著IFRS 17新會計準則以及2026年更嚴格的台版保險資本標準（TW-ICS）框架將實施，台灣壽險公司將持續推動保障型保險商品銷售，以創造較高的合約服務邊際（CSM）。儘管金管會推出本地化及過渡性措施，旨在使保險公司明年能夠順利過渡至新資本框架，但目前外幣相關損失將抑制保險公司提升內部盈餘增長，對壽險業的資本累積形成額外壓力。

展望未來，惠譽認為壽險仍需強化自身資產負債風險管理能力，以抵禦匯率變動。此外，提高外幣計價保單、外幣資產配置更多元化，以及更積極地動態管理外匯風險曝險等措施，將有助於緩解匯率波動對盈餘的不利影響。

惠譽強調，儘管美國關稅及新台幣匯率波動，壽險業今年前六個月新契約保費總額年增35%。預期未來壽險公司除透過股東增資外，亦將繼續發行境內或境外次順位公司債券來充實營運資本、提升資本適足率。然而，壽險公司亦將持續評估其資本成本與可獲得業務的回報率。長遠來說，若壽險的資本成本明顯高於業務經營所能產生的報酬，不排除壽險公司股東考慮出售持股，市場上可能因此出現更多併購（M&A）活動。