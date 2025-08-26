快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

日本2025年版櫻花套幣 臺灣銀行繽紛上市

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
日本2025年版櫻花套幣。圖/臺灣銀行提供
日本2025年版櫻花套幣。圖/臺灣銀行提供

台灣人酷愛到日本賞櫻，臺灣銀行自8月26日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售日本2025年版櫻花精鑄及平鑄套幣。

台銀表示，日本造幣局位於大阪市，是日本著名的賞櫻聖地，沿著廠區河岸約560公尺的櫻花步道，栽種了數量繁多的櫻花樹，其中不乏珍稀品種。自1883年起，在每年花季期間，舉辦櫻花步道賞櫻（桜の通り抜け），是大阪地區受歡迎的春季活動之一。

日本2025年版櫻花套幣的主題櫻花為「Ranran（蘭蘭）」，蘭蘭櫻花是由Hakuran 和 Amayadori 兩種櫻花混種而成，花近白色，有15至20片花瓣，花型飽滿與毛茸茸的熊貓相似，因此以上野公園熊貓「蘭蘭」來命名。

日本2025年版櫻花精鑄套幣，中間為一枚彩色紀念銀章，正面是主題櫻花「蘭蘭」及花名二字，周圍環繞著不同的櫻花圖案及花名RANRAN。背面描繪的是浮雕圖案的熊貓立於傳統圖案的幣面上，上方有2025字樣。紀念章周圍搭配六枚精鑄等級的日本錢幣，每套售價新台幣6,300元。

日本2025年版櫻花平鑄套幣，含一枚重約4.3克的菱形紀念銀章及六枚平鑄(Brilliant Uncirculated, BU)等級的日本錢幣。菱形紀念銀章正面刻有「桜の通り抜け」字樣，周圍裝飾用的花瓣，採用潛像技術，當觀看角度移動時看到不一樣的櫻花花瓣交替出現，彷彿花瓣在移動；背面則為代表2025年的數字〝＇25〞及生肖蛇圖案，每套售價新台幣1,260元。

櫻花 日本 新台幣

延伸閱讀

日本國家圖書館拒絕將NS2「鑰匙卡」納入館藏！館方給出理由

經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

中國人靠「社長簽證」大量移民日本 日本10月起擬調高資本額等條件

日本自駕別踩雷！停車場「一天最高收費」暗藏陷阱 未注意恐噴天價

相關新聞

惠譽信評：新台幣匯率波動短期內持續影響台灣壽險財務表現

亞太地區包括台灣，在貿易開放度及對美國需求的依賴程度均較高，因此特別容易受到美國關稅風險及外匯波動的影響。惠譽認為，台灣...

國泰證券落實普惠金融精神 多檔債券最低申購面額只要1千美元

美國聯準會（Fed）至今利率連五凍，也為債券市場帶來轉機。相較於股市的劇烈波動，債券提供較為穩定的收益來源。為滿足年輕人...

台幣強升1.35角 終止連七貶 Fed 主席鮑爾放鴿 帶動主要亞幣強勢反彈

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周五釋出「鴿派」訊號，市場預期9月降息機率大增，激勵美股四大指數全面收紅、美元大跳水，帶動...

央行總裁點出台灣基本面比日韓好 市場解讀…下月利率不會降

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日赴立法院備詢，立委關注下半年是否可能降息？楊金龍表示，今年新台幣匯率升值7.18％（截至2...

富邦壽上半年股海大豐收 投報率23%

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，旗下子公司富邦人壽上半年在股海撈金，實現利益大賺752億元，投報率高達23...

富邦金控明年股利配發率 不輸今年

富邦金昨（25）日舉行2025年上半年法說會，總經理韓蔚廷於會後受訪時表示，不預期富邦金明年股利配發率會比今年差。換而言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。