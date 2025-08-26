日本2025年版櫻花套幣 臺灣銀行繽紛上市

台灣人酷愛到日本賞櫻，臺灣銀行自8月26日起，於臺灣銀行網站「黃金業務首頁-常用服務-紀念幣套幣訂購」區、營業部及各分行（簡易型分行除外），銷售日本2025年版櫻花精鑄及平鑄套幣。

台銀表示，日本造幣局位於大阪市，是日本著名的賞櫻聖地，沿著廠區河岸約560公尺的櫻花步道，栽種了數量繁多的櫻花樹，其中不乏珍稀品種。自1883年起，在每年花季期間，舉辦櫻花步道賞櫻（桜の通り抜け），是大阪地區受歡迎的春季活動之一。

日本2025年版櫻花套幣的主題櫻花為「Ranran（蘭蘭）」，蘭蘭櫻花是由Hakuran 和 Amayadori 兩種櫻花混種而成，花近白色，有15至20片花瓣，花型飽滿與毛茸茸的熊貓相似，因此以上野公園熊貓「蘭蘭」來命名。

日本2025年版櫻花精鑄套幣，中間為一枚彩色紀念銀章，正面是主題櫻花「蘭蘭」及花名二字，周圍環繞著不同的櫻花圖案及花名RANRAN。背面描繪的是浮雕圖案的熊貓立於傳統圖案的幣面上，上方有2025字樣。紀念章周圍搭配六枚精鑄等級的日本錢幣，每套售價新台幣6,300元。

日本2025年版櫻花平鑄套幣，含一枚重約4.3克的菱形紀念銀章及六枚平鑄(Brilliant Uncirculated, BU)等級的日本錢幣。菱形紀念銀章正面刻有「桜の通り抜け」字樣，周圍裝飾用的花瓣，採用潛像技術，當觀看角度移動時看到不一樣的櫻花花瓣交替出現，彷彿花瓣在移動；背面則為代表2025年的數字〝＇25〞及生肖蛇圖案，每套售價新台幣1,260元。