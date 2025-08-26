遠銀打造親子理財實境秀 傳遞親子理財與金錢觀

根據台灣金融研訓院金融生活調查報告指出，在「金融風險抵抗力」的四大面向中，年輕人的金融素養普遍偏低，遠東商銀（2845）個人金融事業群副總經理張小倩分享「321法則」，鼓勵年輕人將收入分為生活支出、理財儲蓄及投資自己三大部分，體現理財不只是存錢，更是一種負責任的態度。

遠東商銀推動金融素養教育，在忠孝分行樂活沙龍舉辦「小遠贏了」x「十樂不設 $進人生」實境直播講座，以「爸媽不是ATM∼建立孩子正確的金錢觀」為主題，吸引超過百組家庭透過現場與線上方式參與，一同探討如何在生活中培養孩子正確的理財態度與金錢價值觀。

遠東商銀表示，本活動首度結合YouTube頻道「小遠贏了」與Podcast節目「十樂不設 $進人生」雙自媒體平台同步播出實境秀。由主持人梁赫群領航主持，邀請遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩，以超過35年金融專業與身為母親的育兒經驗，分享實用的家庭理財策略；以及溝通專家李崇義老師以薩提爾模式剖析親子間常見的金錢衝突，並提供實用解方。希冀透過專業金融與親子教育的跨界對話，推廣「理財即生活管理」的理念。

根據台灣金融研訓院2024年台灣金融生活調查報告指出，在「金融風險抵抗力」的四大面向中，民眾「金融素養」普遍偏低，台灣民眾的「金融健康力」雖有逐漸提升，但財務脆弱者仍有改善空間，就連高學歷受訪者的金融素養也需要提升。

張小倩指出，金融素養是一輩子的必修課，應該從小紮根，她分享「321法則」，將收入分為生活支出、理財儲蓄及投資自己三大部分，並鼓勵家長協助孩子建立零用錢管理與「願望清單」制度，學會等待與選擇，避免將父母視為提款機。

她強調，理財不只是存錢，更是一種負責、珍惜與規劃的能力。

李崇義老師則透過薩提爾「冰山理論」，提醒父母理解孩子在金錢要求背後的情感需求，建議用傾聽與討論取代指責，將衝突轉化為合作的契機。

他指出，理財教育的背後，其實是親子溝通與關係的培養。