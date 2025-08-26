超幸運！安達人壽「入厝同慶福氣GO」 保戶喜提特斯拉

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
安達人壽面銷通路長陳莉芳（右）親自頒發特斯拉電動車給幸運獲得特斯拉電動車的保戶。安達人壽／提供
安達人壽面銷通路長陳莉芳（右）親自頒發特斯拉電動車給幸運獲得特斯拉電動車的保戶。安達人壽／提供

為慶祝順利進駐臺北大巨蛋園區，安達人壽特別舉辦「入厝同慶福氣GO」抽獎活動，並於8月15日在嶄新的辦公室舉行頒獎典禮。本次活動抽出一台特斯拉電動車及三張杜拜商務艙來回機票等豐富大獎，展現安達人壽對保戶的感謝與回饋之心。在頒獎典禮上，幸運獲得特斯拉電動車的幸運保戶余先生親自到場，並表示能夠獲得這份幸運感到非常驚喜與開心。

安達人壽總經理張志杰表示，此次抽獎活動旨在分享新辦公室搬遷的喜悅與新氣象，並與保戶共同慶祝這一重要里程碑。他同時感謝全體同仁及通路夥伴的大力支持，讓活動得以圓滿成功。未來，安達人壽將持續推出更多優質的保險商品，並設計不同類型的保戶活動，期望以更多元方式回饋保戶，深化彼此的信任與連結。

為提供更卓越的服務品質及舒適的工作環境，安達人壽於2024年11月正式遷入位於臺北巨蛋國際中心的新辦公室。新址地理位置優越，鄰近捷運國父紀念館站，且周邊環境結合臺北大巨蛋及松菸文創園區，成為員工午休時間放鬆的理想去處。嶄新且充滿綠意的辦公室設計，不僅提升員工的工作體驗，也讓前來辦理保險事宜的保戶感受到更溫暖、舒適的服務氛圍。

此外，安達人壽秉持環境友善及企業社會責任的理念，持續推動「完成任一E化服務，季季抽家樂福禮券」活動。即日起至2025年12月31日止，保戶只需完成任一項E化服務申請，包括新契約行動投保、新契約電子保單、電子單據申請或保戶專區會員註冊，即可獲得家樂福好禮即享券的抽獎機會。每季將抽出15名幸運得主，共計30名。同一受獎人僅限獲獎一次，且同一保單於同一項E化服務僅得申請一次。

