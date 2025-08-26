攻數位轉型！全球人壽首創業務員 AI 訓練課程「對你 AI 不完」

面對AI技術顛覆式發展，全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，積極投入AI應用與人才培育，從內部創新應用到前線業務發展，全力導入AI應用。今年7月，針對業務員培訓首創AI實戰訓練課程「對你AI不完」，引領業務員善用AI工具，實現高效展業，強化個人品牌力。

此次訓練以「工具實作 × 成果產出」為核心設計，結合實用導向課程與現場演練，讓業務同仁在短時間內即可上手操作，在全台灣北、中、南共計舉辦5場訓練課程，吸引超過160位業務員踴躍參與，並獲得正面回饋，展現AI落地實效。實務課程聚焦三大重點：一、AI工具實戰演練，打造個人品牌，二、聚焦合法合規，引導正確應用AI，三、現場產出 × 社群曝光，成效立見；從智慧筆記NoteBookLM、搜尋引擎Perplexity AI，到簡報與網站製作平台Gamma，活動現場將一步步帶領業務員學會如何運用AI製作專屬簡報、建立個人品牌，甚至剪輯影片、創作主題MV，展現數位化展業力。

AI浪潮來襲，顛覆了許多工作思維，也為職場帶來嶄新變革，全球人壽提前布局AI應用，包含內部規劃工作坊、內部創意競賽等活動，協助各部門員工了解AI並應用到實務工作上，並組織跨部門AI發展團隊，由技術、系統開發、使用體驗設計與專案管理等跨領域菁英一同推動AI技術與應用，對於業務員訓練上，全球人壽透過生成式AI實務課程，讓第一線業務同仁能提升工作效率。活動同步強調「負責任AI」的概念，安排合規AI風險意識教育，協助業務員在應用AI時遵循法規、避免觸雷，真正做到聰明用AI、安心展業，課程中每位參與者都將完成一項個人化數位作品，並鼓勵於社群平台分享成果，提升能見度與行銷力。同時，訓練處也將後續建置AI工具資源網，持續提供操作教學與靈感參考。

全球人壽從內部演練、實務運用，到實戰導向的訓練課程，逐步實現從「AI工具介紹者」轉向「AI工作轉化者」的角色。本次「對你AI不完」訓練課程不只是教AI工具，更是引導業務員用AI強化職能、創造個人價值的起點。若能將該訓練課程規模化、制度化，未來將可推升更多「AI展業達人」，有效強化訓練發展處在數位轉型中的關鍵價值。全球人壽未來將規劃更多主題式AI應用課程，厚植同仁數位競爭力，實踐「因為愛 責任在」品牌理念，引領業務員夥伴穩健迎接壽險產業的新時代。