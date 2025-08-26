元大金控打造多元、平等與共融職場 攜手供應商創造人才永續優勢

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金控致力打造多元、平等、共融(Diversity ,Equity ,and Inclusion，以下簡稱DEI)之職場環境，將此精神融入企業永續發展目標，持續發揮金融影響力。

本(8)月元大金舉辦2025年第二場供應商交流大會，以「DEI多元共融、ESG永續共好」為主題，聚集逾30家供應商夥伴共同掌握永續新趨勢，透過供應鏈議合，創建多元共融的友善職場環境。

　為具體實踐DEI多元共融價值，由元大金控向供應商分享集團在DEI三大面向之執行成果，包括重視多元背景的員工組成，培養國際人才、各項政策措施不因員工先天特質而有歧視差別待遇、打造相互支持、充分表達意見之正向文化。另邀請專業輔導顧問及「宏碁資訊股份有限公司」，分別以「DEI趨勢與實務洞悉」與「打造多元共融文化、激發創新潛能」為題，分享諮詢顧問及資訊產業如何體現多元職場價值。

　作為永續金融先行者聯盟成員，元大金控集團自2020年起導入ISO 20400永續採購指南，從倫理與永續的議題審核供應商及進行供應商管理流程優化，要求供應商遵守「供應商永續採購條款」，簽約廠商涵蓋率達100%，每年持續舉辦供應商大會，彙整國際最新趨勢，從碳排放管理課程、職場健康到DEI議題，透過不同主題分享，整合供應鏈管理及永續採購理念。

　元大金控深植DEI文化於日常營運中，承諾以安全、健康與永續的程序展現企業責任，成果榮獲國內、外多項獎項肯定；積極打造母性友善職場，連續6年獲亞洲最具指標性人力資源雜誌《HR Asia》之「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia）肯定；連續2屆獲臺北市政府「職場性別平等認證」金質獎殊榮及連續2年獲頒「友善育兒事業獎」，元大金控將持續攜手供應商共同支持DEI發展，實現永續經營之核心價值。

