備戰開學季！新光人壽推保單借款優惠、利率最低探2.2%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽推保單借款「貸就福II」。新光人壽／提供
開學季即將到來，許多家長們將面臨子女學雜費及相關開支，考量民眾短期資金需求提升，為協助保戶緩解經濟壓力，新光人壽自今年8月26日至12月15日推出「貸就福II」保單借款專案，針對收費管道為非派員之保單，提供一年期台幣優惠借款利率，包括線上2.2%、線下3.1%；另提供90天期美元保單線上3.4%、線下4%優惠利率，希望保戶在開銷高峰期，也能妥善利用資金調度，讓生活更具彈性。

新光人壽保單借款具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，可節省可觀的利息支出。為推動ESG永續經營理念並提倡環境友善行動，新壽也特別提供會員專區線上借款最低2.2%的利率(限要被保險人同一人)，保戶無須出門即可完成辦理，不僅省時又省力，還能享有更優惠的利率。

另針對有實體辦理服務需求的客戶，新光人壽與新光銀行合作推出ATM現貸卡，可於全台各大金融機構ATM提款機輕鬆辦理借還款，或委託新光人壽服務人員代辦，亦可親臨新光人壽各地客戶服務櫃檯完成保單借款程序。欲申辦「貸就福II」優惠專案的民眾，可至新光人壽會員專區線上申辦優惠約定作業，亦可填寫及繳回優惠專案約定書，同時提醒保戶，申辦前應仔細詳閱約定條款內容，以維護自身權益。

