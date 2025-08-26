凱基證券「即時美股」升級！四大功能一次到位 投資決策更精準

美股交易熱度扶搖直上， 2025年市場波動劇烈，投資人除要看對標的，更要掌握關鍵時機。凱基證券「隨身e策略」APP的「即時美股」服務，即日起全面升級，新增ESG分數、財務指標、公司事件與到價提醒四大功能，將關鍵基本面資訊整合於單一頁面，同時提供觸價通知，協助投資人全面掌握投資行情、即時精準布局。

凱基證券表示，「即時美股」自今（2025）年2月導入Nasdaq即時報價後，簡潔流暢的操作介面與即時報價服務備受好評，成為客戶進行美股交易的主要平台，此次升級更深入了解使用者的痛點及需求，聚焦個股資訊深度與操作效率雙重強化，讓投資人不需額外切換APP，即可在同一畫面輕鬆完成個股或ETF等商品的全方位評估與交易決策。

此外，凱基證券「即時美股」四大功能升級打造更完整的個股頁面資訊，讓投資人更迅速掌握企業體質與潛在風險。「ESG分數」提供企業ESG整體表現及細項評分，協助投資人評估企業是否符合價值觀與風險承受度，作為中長期投資或永續選股的重要依據；「財務指標」整合本益比、股價淨值比、股東權益報酬率，以及資產負債、損益、現金流量三大報表等，完整掌握企業體質概況；「公司事件」即時揭示股票分割、併購收購、股東會、增資發行等重大事件，讓投資人掌握企業動向與潛在影響；「到價提醒」可自訂標的價格門檻，當觸及設定條件時就會自動推播通知，即使於夜間時段或無法隨時盯盤的情境，也能即時收到通知，不錯過任何關鍵時機。

投資股票就像選擇最佳時機購買機票，了解價格波動並善用工具掌握進出時間點，就可以有效降低成本；凱基證券「即時美股」服務升級，結合即時報價與觸價提醒功能，即可幫助客戶第一時間抓住投資契機，大幅提升美股交易的反應速度與執行效率。即日起，投資人可透過凱基證券「隨身e策略」APP 進入「即時美股」體驗升級後完整的美股操作服務，更多活動與開戶優惠資訊，請參閱活動網站：https://event.kgi.com.tw/news/event/trade-us-now/index.html