大陸A股持續走高 外資機構看好未來行情

近期中國大陸股市持續走高，上証指數突破十年高點，市場資金回流與估值吸引力帶動行情回暖。外資機構亦紛紛上調對大陸股市的預期，顯示政策支持與企業獲利改善正逐步發酵。

兆豐投信指出，大陸股市估值具備相對吸引力，在政策紅利持續釋放、外資回流與市場信心回升帶動下，有利行情延續，A股可望回穩並釋放成長潛力。短期市場可望受惠政策與資金提振，中長期則具消費升級與科技創新的結構性成長機會，Ａ股正逐步成為新一輪資金配置的關鍵焦點。

受大陸科技與新興產業板塊的強力推動，兆豐中國內需A股基金近期表現亮眼。兆豐投信表示，該基金主要聚焦於人工智慧（AI）、半導體、自動化、互聯網與創新消費等內需成長產業，並結合具成長潛力的中小型企業。在政策推動與消費升級趨勢支持下，這些產業具備長期成長紅利。配置上，建議投資人採定期定額或分批布局方式分散波動風險，掌握內需轉型與政策紅利契機，兼顧長期成長與資產配置平衡。